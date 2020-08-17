Популярна американська співачка Кеті Перрі готується до народження первістка, який з'явиться на світ вже зовсім скоро. Перебуваючи на останньому місяці вагітності, артистка продовжує радувати шанувальників новими хітами. Днями вона презентувала кліп на пісню Smile, де постала у піжамі від українського бренду.

35-річна знаменитість не припиняє дивувати фанатів з різних куточків світу. Хоча вагітність Кеті збіглася із періодом пандемії коронавірусу та карантином, проте вона продовжує активно працювати, дотримуючись заходів безпеки. 14 серпня на офіційному ютуб-каналі виконавиця представила кліп на пісню Smile.

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Кеті готується до релізу альбому Smile, у який також ввійде однойменний трек. В позитивному ролику Перрі постає перед глядачами у красивих образах, граючи відеогру зі своєю 3D-копією.

Образ Кеті Перрі у кліпі

Яскраві вбрання для кліпу створювала відома стилістка Саманта Буркхарт. Проте у перших секундах відео бачимо артистку у чорно-білій піжамі від українського бренду Sleeper під назвою Pierrot. Оригінальне домашнє вбрання неабияк пасувало поп-виконавиці. Вона поєднала look із чорним взуттям. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила виразний макіяж з темними тінями на повіках та коричневою помадою на губах. Завершили її образ чорна та біла шпильки на волоссі і великі сережки-кільця.

Кеті Перрі – Smile: дивіться відео онлайн

Артистка зазначила, що цей трек вона написала, коли переживала один із найскладніших моментів у житті і втратила усмішку. Альбом Smile – подорож Кеті до світла, у якій є присутні історії супротиву, надії та любові.