Співачка Alyosha з дня на день стане багатодітною мамою. Зірка вже виховує двох синів з чоловіком Тарасом Тополею й чекає на народження донечки. Перед появою крихітки на світ вона випустила колискову, яка підкорила серця слухачів.

Не лише коханий та сини Alyosha, а й прихильники з нетерпінням чекають на поповнення у зірковій сім'ї. Сама артистка вже давно готова до пологів й навіть облаштувала кімнату для доньки, а хлопці Марк та Ромчик репетирують з коляскою, як будуть допомагати мамі з молодшою сестричкою.

Свою любов майбутній крихітці співачка вирішила висловити музикою. В інстаграмі вона опублікувала колискову, яку присвятила донечці.

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"Бережіть дітей! Рятуйте дітей! Допомагайте дітям! Залишайтеся дітьми в душІ! Для ваших вушок колискова від Alyosha", – зворушливо написала зірка.

Фоловери у мережі були в захваті від колискової. У коментарях шанувальники не приховували свого захоплення ліричною композицією й навіть встигли припустити, що донечка вже з'явилась на світ (зазначимо, що допис Alyosha опублікувала 10 серпня): "Нереально душевна. Думала, вже дочка народилася", "Голосок як кришталевий дзвіночок", "Красиво. До мурашок", "Це найніжніша пісня, яку я коли-небудь чула".

Що відомо про майбутні пологи Alyosha?

Нагадаємо, що третю дитину Alyosha буде народжувати в Києві, адже хоче якнайшвидше відчути підтримку близьких вдома. Проте майбутня багатодітна мама не виключає, що пологи можуть відбутись й вдома, адже дівчинка з'явиться на світ за лічені дні, а до пологового будинку зірка поки не поспішає.

Ім'я, яке подружжя Тараса Тополі та Alyosha обрало для майбутньої дитини, наразі невідоме. Раніше співачка розповідала, що хоче, аби ім'я дівчинки містило літери м, р, а, як у синів Романа та Марка.