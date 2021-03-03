"Укрпошта" випустить марки до 8 березня: які зображення на них розмістять

"Укрпошта" з 5 березня введе в обіг поштову марку "Її величність – жінка". Новий випуск присвятять Міжнародному жіночому дню. На них можна буде побачити картини художників Тараса Шевченка та Андрія Чебикіна.

Тираж марок складатиме 130 тисяч одиниць, а придбати ї можна буде за 9 гривень. Зокрема, "Укрпошта" обіцяє випустити картки із цими зображеннями та конверти.

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Які картини розміщені на марках до 8 березня?

Поціновувачі марок побачать картини двох знаменитих українських художників:

"Одаліска" (1840 року) Тараса Шевченка;

(1840 року) Тараса Шевченка; "Енергія ІІ" (1991 року) Андрія Чебикіна.



Картина Андрія Чебикіна "Енергія II" на марці до 8 березня / Фото "Укрпошта"

Варто додати, що картинку Шевченка також називають ще як "Натурниця". На картині Шевченка головною героїнею виступає оголена жінка, ледь вкрита простинями, яка лежить на ліжку. Саме їй присвоюють оригінальну назву твору, а не "Одаліска", яка суперечить святу Міжнародного дня жінок. З турецької мови "одаліска" – невільниця, рабиня, яка обслуговувала жінок у гаремі султана, або ж часто бувала наложницею правителя.

Марки із картиною Шевченка "Натурниця" / Фото "Укрпошта"

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму фейсбуці зазначив, це перші марки у жанрі "ню".

"Укрпошта", в серії марок "Її величність – жінка" випускає не просто марку до 8 березня, а марку у жанрі "ню", або як напишуть недосвідчені митці та поштовики "марки з оголеними жінками". У створенні цієї серії ми використовували роботи двох українських митців – Тараса Шевченка та сучасного українського художника Андрія Чебикіна, що звеличують жіночу силу та красу, дух та свободу", – написав Смілянський.