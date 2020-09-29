Лідер українського метал-гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк презентував нову пісню "Живі, як ангели" , присвячену молодим курсантам, які загинули внаслідок авіакатастрофи АН-26 поблизу Чугуєва, що на Харківщині.

Нову проникливу композицію лідер гурту опублікував на фейсбук-сторінці гурту "Тінь Сонця" 27 вересня. Музикант розповів, що автором слів став його старший побратим Василь Ковтун, музику до композиції він написав сам у день публікації відеоролик.

Сергій Василюк зазначив, що йому вкрай сумно, що в Україні трапляються такі сумні події, як у випадку з авіакатастрофою.

На нову композицію вже відгукнулись прихильники гурту та подякували за підтримку музикантів у такий нелегкий час:

"Моторошно, сумно та дуже боляче! Не можу без сліз думати про цю страшну трагедію… Як подумаю, що вони всі такі ж чиїсь сини, як і мій... Дуже співчуваю матерям!!! Сергію, ти просто великий молодець! Дякую за пісню! Все, що робиться в душі - все відтворив в пісні!"

"Дуже потужно. Який біль, сум і відчай назавжди."

"Важко змиритися з такою втратою. Чому? Чому? Чому? Такі молоді, тільки жити і жити... Пісня супер, емоції зашкалюють..."

Варто додати, що гурт "Тінь Сонця" на наступний день після трагедії на Харківщині, згідно з концертним графіком, повинен був зіграти концерт у Києві. Музиканти перенесли подію на 4 жовтня у зв'язку з днем жалоби та висловили співчуття рідним загиблих. "Просимо вибачення у всіх за такі прикрі незручності. Пам'ятаймо: комусь сьогодні набагато тяжче, для когось сьогодні – найчорніший день у житті..." – написали 26 вересня музиканти у фейсбуці.