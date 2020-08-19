До Дня Незалежності України переможниця проєкту "Голос країни" Оксана Муха презентувала колоритне відео на народну пісню "Шуміла ліщина".

Заслужена артистка України Оксана Муха сьогодні, 19 серпня, на офіційному ютуб-каналі представила перший кліп. Ролик знімали у рідному місті виконавиці – Львові.

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Головним знімальним майданчиком став новозбудований 22-поверховий будинок у Львові, який ще не здано в експлуатацію.



Оксана Муха на зйомках дебютного кліпу / Фото: Пресслужба

Сюжет кліпу на пісню "Шуміла ліщина"

Оксана Муха постає у кліпі в образі нареченої минулого століття, яка опинилася у сучасному світі. Артистка була одягнена у полтавський народний весільний стрій кінця XIX – початку XX століття – з колекції львівської Етно-галереї Роксоляни Шимчук.

Колекціонерка розповіла, що це дуже коштовне та унікальне вбрання, що було характерно для заможних наречених. Особливість такого строю полягає у його кольорах.



Оксана Муха в образі нареченої з минулого століття / Фото: Пресслужба

Для зйомок Оксану одягнули в яскраву сорочку, розкішну двокрилу плахту із ручним ткацтвом, давню парчеву запаску, крайку-пояс з вічками, віночок з балабонами і позолочений дукач у формі серця з двома пташками у горі, які туляться дзьобиками, що символізує виспівану долю на двох.

Це неймовірні відчуття. Коли я одягнула цей весільний стрій, наповнилася силою українських традицій. Це важко описати словами, але зрозуміла, що хотіла б жити тоді, у ті часи. Це дуже моє!

– поділилася співачка.



Оксана Муха на зйомках кліпу на пісню "Шуміла ліщина" / Фото: Пресслужба

Мета Оксани Мухи проста і, водночас, велична – звучання української пісні у кожному українському домі. А ще, щоб через українську пісню світ відкривав собі Україну та українську націю. Відтак прем'єру свого дебютного кліпу співачка невипадково присвятила знаковому для України дню – Дню Незалежності.

Оксана Муха – "Шуміла ліщина": дивіться відео онлайн