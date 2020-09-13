Вокалістка львівського кавер-гурту A'story band, учасниця 10 сезону проєкту "Голос країни" Анна Боршовська поділилася подробицями створення телешоу та враженнями від співпраці з Потапом і Настею Каменських. Також дівчина розповіла про творчість колективу A'story band, де вона є солісткою, та зізналася, як карантин відобразився на кар'єрі.

Нещодавно у Львові відбувся молодіжний форум "Молодвіж". Організатори запросили багатьох виконавців із різних куточків України. Серед тих, хто радував гостей своєю музикою, був гурт A'story band, у складі якого виступила учасниця популярного проєкту "Голос країни" Анна Боршовська. Про залаштунки телешоу і творчість музикантки – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Читайте також Я саме така, яка є: Alina Pash про участь в "Х-факторі", стиль в одязі та музиці і натхнення

Після тривалих виступів із кавер-гуртом A'story band, де ти є вокалісткою, взяла участь у проєкті "Голос країни". Який досвід отримала від участі у шоу?

Насамперед, для мене це був життєвий досвід. Зазвичай, коли я їздила в Київ чи інші міста, зі мною поруч були батьки або друзі, якась підтримка. Тут усі проблеми, які виникали: з проживанням, з доїздом, із запізненнями, потрібно було вирішувати самій. Поруч не було жодної підтримки, можна було лише поради запитати. То був дуже крутий досвід. Вже з наступними поїздками все було набагато простіше. Зник страх. Я розуміла, що у будь-якому випадку можна знайти якесь рішення проблеми.

Звичайно, я нарешті зрозуміла, як відбувається створення цього шоу. Деколи на телебаченні показують 5 хвилин епізоду з учасником, а насправді цей епізод знімають 35 хвилин. На екрані ми бачимо лише гарну картинку, а її створення потребує багато часу та зусиль. На "Голосі країни" дуже відповідально ставляться до зйомок. Щось не так сказав, не так повернувся – перезнімаємо. Не так укладене волосся, чи не так сидить одяг – перезнімаємо.

Також, це був неабиякий досвід, як для музиканта. Я побачила професійну апаратуру, співала в професійні мікрофони. Звісно, на концертах те саме все робимо, але там це все на вищому рівні. Такий проєкт, як "Голос країни" – це можливість відчути себе трішки важливішим і затребуванішим музикантом, ніж ти є насправді. Хоча я також зрозуміла, що немає якогось особливого ставлення до учасників. Навпаки, це як конвеєр – їх настільки багато, що ти себе відчуваєш рядовим солдатом, яким керують і вказують, що робити. Людям з важким характером, які не звикли підкорятися іншим, буде досить важко.

Анна Боршовська на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Ти мали змогу обрати між командами Потапа і Насті Каменських та Монатіка. Чому пішла до Потапа і Насті та що тобі дала така співпраця?

Скажу банально – бачила, що вони дуже часто рекламують своїх учасників в інстаграмі. Тобто, роблять репости, рекомендують переглянути відео своїх учасників. Скоріш за все, саме тому обрала їх.

Така співпраця дала цінні поради від тренерів, а також хорошу рекламу. Вони все-таки поширили мої виступи на своїх сторінках у соціальних мережах. Якби я обрала Монатіка, чи повернувся б хтось інший, то будь-хто з них дав би корисні поради, бо ці люди досягли дуже крутих вершин і їх варто слухати.



Виступ гурту A'story band на "Молодвіжі" / Фото: Олена Одлежук

Можливо, є порада чи настанова, яку ти отримала від зіркових тренерів та якою досі керуєшся?

Найбільше я запам'ятала слова Насті Каменських: "Це все шоу і важливо не те, що ти зробиш на ньому, а що зробиш після, що ти винесеш звідси, чого навчишся, перебуваючи тут". Треба брати максимум тут і зараз. І не думати про те, якщо ти покинеш проєкт одразу чи не пройдеш далі, то нічого не вийде. Потрібно із отриманим багажем знань розвиватися і йти вперед.

Карантин залишив свій слід у творчості кожного артиста. Як він вплинув на твою творчість?

На мене він вплинув і позитивно, і негативно. Радію, що він не почався швидше і я все-таки встигла взяти участь у проєкті, до якого дуже довго йшла. Позитивно, бо був період, коли потрібно було відпочити від повсякденної роботи. Тут не йде мова про музику. Проте, потрібно було відпочити і від неї. Здається, що в житті кожного музиканта є час, коли треба взяти перерву. Це навіть корисно для того, щоб відійди від цього і згодом поринути у сферу з новими ідеями та думками. Звісно, якщо б цей карантин не тривав три місяці, то все було б ідеально.

Кожному артистові хочеться виступати, бо саме під час виступу через пісню музикант ділиться усіма своїми емоціями з оточуючими. Важливо співати для людей, відчувати їхню енергетику, бачити усмішки, переживання, тривогу, іноді навіть сльози під час якихось ліричних пісень. Це все мотивує, щоб далі вдосконалюватися, розвиватися, створювати свою музику. Концерти – це джерело енергії для артиста. Я зараз не говорю про фінансову складову. Звісно, що це також дуже важливо, але важливіше отримати емоції та заряд енергії від виступу. З карантином це стало набагато складніше реалізувати, бо діють обмеження. Було заплановано багато літніх фестивалів, які скасували. Також не відбулося багато приватних подій, зокрема весілль. Це великий мінус.



Виступ гурту A'story band на "Молодвіжі" / Фото: Олена Одлежук

Зараз працюєш над новими проєктами? Чи є в планах участь в інших телешоу?

Зараз більше працюємо над своїми піснями. Хочеться створювати щось своє. Щодо участі в телепроєктах, то, коли буде така можливість, звісно, що скористаємося нею. Все одно треба використовувати будь-який, навіть найменший, шанс. У результаті людина отримує найцінніше – досвід, який потім знадобиться в досягненні набагато більших цілей і головної мети в житті. Я б хотіла брати участь у проєктах разом з гуртом, бо це моя велика підтримка і так я почуваюся набагато впевненіше.

A'story band – "Обіцяю" (NK cover): дивіться відео онлайн