Американсько-мексиканський співак та актор, що прославився у 1994 році завдяки хіту La Bamba, помер у віці 83 років.

Про смерть гітариста повідомило видання The Guardian. Як відомо, це сталось у лікарні Каліфорнії від ускладнень, викликаних COVID-19. Сумну звістку повідомив режисер Девід Еберсол, який нещодавно закінчив зйомку документальної стрічки про артиста.

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Тріні Лопес став популярним під керівництвом Франка Сінатри і Бадді Холлі, який помітив його одного разу в нічному клубі Каліфорнії. Він виступав іспанською та англійською мовами, записав такі хіти, як: La Bamba, If I Had a Hammer, Lemon Tree. Його мексиканське походження на той час могло негативно вплинути на його кар'єру, однак він ніколи не боявся показувати своє коріння.

Я наполіг на тому, щоб зберегти своє ім'я Лопес. Я пишаюся тим, що я Лопес. Я пишаюся тим, що я мексиканець,

– сказав він в інтерв'ю The Dallas Morning News.

Окрім музичної кар'єри, Лопес був і актором. Зокрема, він знявся у фільмах "Брудна дюжина" і "Фінкс".

Дивитись кліп La Bamba онлайн: