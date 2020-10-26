Шведська модель, одна із "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк похизувалася бездоганним осіннім вбранням, яке зачарувало безліч прихильників знаменитості.

Ельза Госк є однією з найсильніших моделей "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret, тож зуміла вчергове приголомшити шанувальників у соціальних мережах стильним і комфортним осіннім аутфітом.

Читайте також У білому костюмі: вагітна Ельза Госк показала трендовий образ

На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість розмістила кадри, на яких з’явилася у біло-оранжевій довгій сукні, в’язаному сірому светрі та стильних чорних черевиках.

Свій стильний аутфіт Госк доповнила окулярами, коричневою сумкою та масивним кошиком. Волосся Ельза вклала у легкі локони.

В такому образі модель зібралася на пікнік. Особливої атмосфери кадрам додала пасмурна осіння погода. А Ельза Госк, як завжди, виглядала неперевершено і викликала захоплення у понад 6-мільйонної аудиторії підписників, які у коментарях залишають компліменти майбутній матусі.

Образ Ельзи Госк



Ельза Госк у трендовому вбранні / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк у трендовому вбранні / Instagram / @hoskelsa