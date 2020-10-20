Куртка – предмет жіночого гардероба, який є невід’ємним в осінню та зимову пору. Куртка завжди була та залишається практичною, універсальною та функціональною. Яку трендову куртку варто обрати цієї осені та зими – читайте далі.

У трендових куртках на осінь та зиму, строгість поєднується з футуристичним кроєм, з елегантністю, натуральними тканинами, і еко-шкірою і хутром з овчини.

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Вовняна куртка

Цього сезону усіх модниць захопила вовняна куртка в клітинку з накладними кишенями. Візуально ці куртки нагадують теплу чоловічу сорочку. Однотонні демісезонні моделі найрізноманітніших відтінків поєднуються зі штанами або джинсами, утворюючи цікавий повсякденний комплект.



Вовняна куртка – тренд цієї осені

Шкіряний пуховик

Модні тенденції щороку міняються, втім найпопулярніша куртка на холодну пору – це пуховик. У нових колекціях дизайнери запропонували цікаві варіанти пуховиків зі шкіри. Вони теплі, зручні, стильні та неабияк практичні.



Пуховик Each X Other

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Стьобаний пуховик чи куртка

Найтрендовіші пуховики цієї осені та зими – стьобані. Вони можуть бути дрібні, масивні або фігурні. Варто врахувати, що чим дрібніша стьобаність, тим менше пуховик буде зігрівати. По фасону пуховики можуть бути різними – з капюшоном, коміром, на ґудзиках чи на замку.



Стьобана куртка Burberry

Короткі яскраві пуховики

Короткі пуховики, хоч і не є дуже практичними, втім модниці їх дуже люблять. Дизайнери рекомендують носити такі куртки зі спідницями та сукнями.



До спідниць дизайнери радять обирати короткі пуховики



Цієї осені та зими можете сміливо обирати яскраві пуховики

Об'ємний пуховик

Об'ємні пуховики завжди користувалися популярністю, адже саме в холодну пору ми одягаємо багато шарів одягу. В моді залишився пуховик, який нагадує теплу ковдру, в яку можна загорнутися та вберегти себе від холоду.



Об'ємний пуховик Fila

Куртка-дублянка

Гідну конкуренцію різноманітним пуховикам складуть шкіряні куртки на хутрі і куртки-дублянки. Їх в осінніх та зимових колекціях надзвичайно багато – від традиційних "авіаторів" до жіночних моделей з підкресленою талією.



Дублянка Alberta Ferretti

Куртка-анорак

Практичний предмет осіннього гардероба знову підкорив світові подіуми і знайшов вірних прихильниць. Модні тенденції осінь-зима 2020-2021 залишили незмінною коротку блискавку, яка дозволяє надягати куртку тільки через голову. В куртці-анорак присутня велика кишеня "кенгуру" та об'ємний капюшон.



Куртка-анорак Christian Dior