Тенденції у взутті, як і ключові напрямки сезону, змінюються досить часто. Якщо ще вчора для нас взуття на масивній тракторній підошві виглядало дещо дивним, то сьогодні його вже хочуть всі. Про найстильніше трендове взуття цієї осені – читайте далі.

Не лише одягом можна розповісти про те, як ми себе позиціонуємо. Взуття також відіграє не останню роль, адже воно багато що розповідає про жіночий стиль та смак. Модне взуття на осінь охопило декілька видів стильних взуттєвих трендів. Редакція LifeStyle 24 зібрала декілька найважливіших пар для цієї осені, які ви точно захочете одягнути.

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Чоботи на тракторній основі

Коли на вулицях дощ та калюжі – це взуття стане в нагоді кожному. Чоботи, що відсилають до військової тематики є найактуальнішим взуттям на осінь-зиму, адже його носять не лише героїні streetstyle-хронік, а й знаменитості.

Prada показали цього сезону черевики на масивній підошві з додатковими кишенями, а Bottega Veneta – утилітарні чоботи з гладкої шкіри. Обирайте те, що вам подобається більше.



Трендове взуття цієї осені



Стильне взуття на осінь



На тракторній основі може бути світле та коротке взуття

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Черевики Tire Boots

Модний будинок Bottega Veneta представив інтерпретацію байкерських черевиків у колекції "Осінь-зима 2020/2021", які отримали назву Tire Boots.



Моделі обирають трендове взуття цієї осені

Взутя, яке набирає популярності цієї осені – це ідеальна інтерпретація байкерських черевиків. Додаткову увагу до черевиків Tire в серпні 2020 року привернула Гейлі Бібер. Модель поєднала взуття з короткими шортами, маскулінним жакетом та в’язаним кроп-топом.



Гейлі Бібер влітку одягнула стильні черевики

Жокейські чоботи

Насамперед жокейські чоботи застосовувалися виключно для верхової їзди, але з часом цей вид взуття перекочував в жіночі гардероби як взуття на кожен день. Високі чоботи з низьким каблуком відмінно поєднуються зі звичайним повсякденним одягом.

Особливо стильно виглядають жокейські чоботи чорного кольору. Для максимальної зручності варто вибирати шкіряні моделі. Такі чоботи сидять на нозі ідеально.



Жокейське взуття Michael Kors

Панк-платформи Dr.Martens

На останніх модних показах британський панк був натхненням, втім з ноткою сучасності. Моделі по подіуму носили масивні, блискучі чорні панк-чоботи з товстими гумовими підошвами-платформи, придатними для активного способу життя.



Черевики на панк-платформі не втрачають своєї популярності досі



Кайя Гербер обирає осінню всесвітньо відомі черевики