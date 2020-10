Королева Нідерландів стала гостею церемонії в місті Утрехті у концертному залі TivoliVredenburg. Саме там було підписано Угоду про музичне навчання. Тепер найкращі педагоги зможуть краще пізнати музичне мистецтво у стінах великого концертного комплексу.

Світський захід відбувся 7 жовтня у нідерландському місті Утрехт, населення якого складає близько пів мільйона людей, повідомляє 24 канал. Саме туди зі столиці прибула королева Максима, оскільки вона є почесною головою платформи More Music in the Class.

На захід 49-річна королева Максима прибула у розкішному червоному образі, який будуть обговорювати всі ще тривалий час. Total red look або "абсолютно червоний образ" складався із трикотажної сукні довжини міді, чобіт з широкою халявою на підборах, пальта з вишитими орнаментами квітів та сумки.



Королева Максима на світському заході / Getty Images

Вбрання жінки було доповнене великими сережками червоно-чорного кольору у формі змій і таким же кільцем, а також класичним наручним годинником. Волосся королеви Максими стилісти акуратно зібрали у кінський хвіст, а макіяж зробили з акцентом на червону помаду та smoky eyes.



Чарівна Королева Максима / Getty Images

Зі знімків одразу можна зробити висновок, що королева Максима не боїться експериментів та, незважаючи на карантин, підкорює осінь яскравими кольорами.