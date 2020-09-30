Популярна акторка театру та кіно Ольга Сумська окрім основної роботи, приділяє час приготуванню смачних страв. 54-річна українська артистка поділилася з підписниками смачним та простим рецептом торта "Мурашник".

Відповідний рецепт Ольга Сумська розмістила на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Акторка є кумиром для багатьох українських жінок. Вона є прикладом не лише талановитої акторки, а й люблячої дружини, турботливої матусі та чудової господині.

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Артистка досить часто ділиться з підписниками кулінарними секретами, тож ті, хто люблять проводити час на кухні за приготуванням смачних страв, можуть знайти чимало цікавих та оригінальних страв саме за рецептом Ольги Сумської.

Торт "Мурашник" від Ольги Сумської

"Пам'ятаю, як робила цей смаколик на шкільні свята і пригощала своїх однокласників. Тож з радістю ділюся рецептиком", – написала акторка.



Торт "Мурашник" від Ольги Сумської / Instagram / @olgasumska

Рецепт приготування торта "Мурашник"

Інгредієнти:

3 пачки пісочного печива;

200 г сметани;

150 г вершкового масла;

300 г вареного згущеного молока (2 банки);

1 стакан волоських горіхів;

плитка шоколаду.

Спосіб приготування:

1.Будь-яке м‘яке пісочне печиво (три пачки) треба розімнути так, аби залишались невеличкі шматочки.

2.Далі змішуємо 200 грамів сметани, 150 грамів вершкового масла і 300 грамів (дві баночки) вареного згущеного молока.

3.Крем потрібно збити виделкою. Далі підсмажуємо волоські горіхи (1стакан) і розминаємо в ступі. Додайте горіхи до крему і все змішайте з розім’ятим печивом!

4.Формуємо торт у вигляді мурашника, зверху потріть шоколад або горішки! Поставте в холодильник на дві години, або на цілу ніч.

"Цей тортик обожнюють всі, особливо діти. Я розумію, що калорій багатенько, але іноді зранку до кави можна, а ввечері тоді не їжте", – уточнила Ольга Сумська.

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