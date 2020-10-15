Успішна співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, активно пропагує заняття спортом і здоровий спосіб життя. А також вона показує варіанти стильних образів, які чудово підійдуть для тренувань.

Артистка є однією з найпривабливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона підтримує чудову форму та закликає шанувальників до занять спортом. На особистій сторінці в інстаграмі NK неодноразово публікувала кадри з тренувань та мотиваційні дописи.

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В останній публікацїі виконавиця вкотре показала, який look обрала для ранкової гімнастики, а також зазначила, що спорт – це дуже круто.

Каменських позувала, сидячи у просторій кімнаті на рожевому килимку для тренувань. Вона обрала чорні обтислі лосини, які гарно підкреслили її апетитні форми, а також чорно-білий короткий топ з широкими бретелями.

Волосся NK вклала у звичні кучері і зібрала у зачіску зверху. На обличчя вона не наносила косметику, а показала натуральну вроду. Кожен її ранок розпочинається з активного тренування, яке забезпечує чудовий настрій на увесь день, а вже потім Настя проводить доглядові процедури для обличчя та волосся, наносить макіяж і готується до насиченого робочого дня.