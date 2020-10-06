Кіномани вже переконані: нова "Місія нездійсненна" таки вразить видовищним екшном. І доказом того є фото і відео, які зливають прихильники Тома Круза в мережу.

Днями група молодих людей з Норвегії зняла коротке відео, на якому було видно головного актора франшизи. Ролик одразу став вірусним та поширився у всіх фан-групах Тома Круза в інстаграмі.

Дивіться також Зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" перенесли у Норвегію: видовищні кадри

На кадрах можна побачити знімальну групу у перерві між роботою. І поки всі підлеглі Крістофера МакКуоррі налаштовували апаратуру на рухомому потязі, Том Круз залюбки спостерігав за прихильниками, які знімали його з авто.

Водночас режисер "Місії нездійсненної 7" трішки відкрив секрети майбутнього фільму. За його словами, у новій частині франшизи глядачі зможуть побачити дивовижні краєвиди Норвегії. На фоні краси природи розгортатимуться події фільму. Зокрема, і видовищна бійка героя Тома Круза на даху потяга.

"Масштаби та краса Норвегії наклали на наш фільм незгладимий і визначальний слід і нагадали нам, що все можливо… Понад усе ми дякуємо теплим і гостинним людям Норвегії. Ваша доброта та уважність – це не що інше, як натхнення. Ми будемо дуже сумувати за вами і будемо раді побачитись знову", – зазначив Крістофер МакКуоррі.

Що відомо про фільм "Місія нездійсненна 7"

Зйомки нового фільму Крістофера МакКуоррі кілька разів скасовували через пандемію коронавірусу. Та як тільки у світі послабили карантин, Том Круз зі своїми голлівудськими колегами відновили роботу над стрічкою.

Наразі у Норвегії завершились зйомки. Там вже відзняли карколомний трюк, коли Том Круз зіскочив на мотоциклі у прірву. Видовищні кадри розлетілись мережею, а новинку кіно вже захотіли переглянути мільйони людей. Деталей сюжету автори стрічки досі не розкривають, наголошуючи, що "Місія нездійсненна 7" має вийти на великий екран у 2021 році.