Українська співачка Тіна Кароль анонсувала вихід треку Blow Your Mind, який записала у колаборації з успішним американським репером Snoop Dogg. Прем'єра запланована вже на 28 серпня.

На особистій сторінці в інстаграмі зірка вітчизняного шоу-бізу Тіна Кароль опублікувала обкладинку нового треку Blow Your Mind. Проте справжньою сенсацією стало те, що співачка записала пісню разом з репером Snoop Dogg та R&B-виконавцем Luca Dayz, який виступив продюсером та аранжувальником синглу.

Читайте також Тіна Кароль чуттєво привітала покійного чоловіка з днем народження: архівне фото

Ця колаборація дозволила Тіні Кароль співпрацювати також з преміальною міжнародною компанією звукозапису Bentley Records, що базується в Нью-Йорку. Прем'єра треку відбудеться 28 серпня.

Схоже, співак Luca Dayz не може дочекатись на вихід пісні Blow Your Mind, адже аналогічний допис з'явився й у його профілі в інстаграмі. Він зазначив, що робота над проєктом розпочалась ще 3 роки тому. Артист висловив подяку художникам, композиторам, продюсерам і всій команді.