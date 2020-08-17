Тіна Кароль записала спільний трек з репером Snoop Dogg
Українська співачка Тіна Кароль анонсувала вихід треку Blow Your Mind, який записала у колаборації з успішним американським репером Snoop Dogg. Прем'єра запланована вже на 28 серпня.
На особистій сторінці в інстаграмі зірка вітчизняного шоу-бізу Тіна Кароль опублікувала обкладинку нового треку Blow Your Mind. Проте справжньою сенсацією стало те, що співачка записала пісню разом з репером Snoop Dogg та R&B-виконавцем Luca Dayz, який виступив продюсером та аранжувальником синглу.
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Ця колаборація дозволила Тіні Кароль співпрацювати також з преміальною міжнародною компанією звукозапису Bentley Records, що базується в Нью-Йорку. Прем'єра треку відбудеться 28 серпня.
Схоже, співак Luca Dayz не може дочекатись на вихід пісні Blow Your Mind, адже аналогічний допис з'явився й у його профілі в інстаграмі. Він зазначив, що робота над проєктом розпочалась ще 3 роки тому. Артист висловив подяку художникам, композиторам, продюсерам і всій команді.
Менше ніж за добу ця новина розлетілась мережею. У коментарях шанувальники не приховували свого захоплення від сюрпризу й не могли повірити, що їхня улюблена виконавиця записала спільну пісню з зірками такого рівня. "Це буде пушка. Чекаємо з нетерпінням", "Режим очікування ввімкнений", "Відчуваю, буде гаряче", "Максимальний шок-контент", – йдеться у коментарях фанів.