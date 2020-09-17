Тіна Кароль презентувала трилогію "Найти своих": вражаюче відео
Популярна українська виконавиця Тіна Кароль вже завтра, 18 вересня, презентує новий музичний альбом "Найти своих". Напередодні довгоочікуваної прем'єри артистка оприлюднила вражаючу трилогію з однойменною назвою.
Прем'єра трилогії відбулася на офіційному ютуб-каналі співачки. Тисячі її прихильників з нетерпінням чекали на цей момент і нарешті змогли почути цілих три пісні із альбому, з яким світ познайомиться вже завтра.
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Кліп-трилогія "Найти своих" – це історія, емоційний пазл, який складається в єдине ціле і відповідає на питання: "У чому криється щастя?". До цього відеоряду входять три найголовніші пісні із альбому Тіни Кароль: "Найти своих", "Лодочка", "Небо".
Образ Тіни Кароль в трилогії
Артистка у ролику виконала роль героїні, якій люди довірили потаємні секрети своїх душ. Для одних Тіна – рятувальний круг, для інших – справедливий вирок. Щастя в житті кожної людини полягає в набутті. Глядачі у відео бачать зовсім іншу Кароль, не таку, до якої звикли.
Ця відеоробота є наймасштабнішою у кар'єрі виконавиці і, водночас, її найкрихкішою музичною сповіддю. Вона складається із пісень-зізнань, які поєднані в одну історію.
Знайти своїх – це щастя, втратити – випробування. Але набуття "своїх" можливе лише тоді, коли припиняєш шукати,
– розповіла знаменитість.
Тіна вже давно знайшла своїх людей, відданих шанувальників. Цього року вона святкує 15 років життя на сцені і саме з нагоди цього презентує альбом та відеороботу, роблячи підсумок великого творчого шляху.
Тіна Кароль – трилогія "Найти своих": дивіться відео онлайн