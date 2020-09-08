Популярна українська співачка Тіна Кароль презентувала обкладинку альбому "Найти своих". На ній зображена скульптура зірки, яку виконав Володимир Цісарик.

Популярна українська співачка Тіна Кароль презентувала обкладинку майбутнього альбому "Найти своих", реліз якого відбудеться 18 вересня цього року. На ній зображена скульптура співачки. Обкладинкою Тіна поділилась на сторінці в інстаграмі.

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Обкладинкою альбому став витвір мистецтва Володимира Цісарика, українського скульптора. Він зазначив, що коли створював скульптуру, то надихався творчістю Тіни Кароль. Вона символізує стійкість духу і крихкість буття. Портрет співачки, який обрамлюють крила, говорить про те, що людина може вистояти і на дуже тонкому крилі, якщо її дух буде наповненим.

Я хотів створити щось легке і повітряне, щоб воно ледь торкалося землі. У нас з Тіною схожі творчі ідеї: тільки в неї вони виражені звуком у часі, а в мене формами в просторі – це легкість і сила. Легкі форми й сильні ідеї. Тіна Кароль – особлива співачка, яка одночасно є і музою, і творцем,

– зізнається Володимир Цісарик.



Обкладинка сьомого альбому Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol

Обкладинка альбому, як зазначила співачка, є унікальним поєднанням двох різних мистецтв: скульптури і музики, каменю і повітря.

"Найти своих" – сьомий студійний альбом Тіни Кароль, що присвячений 15-річчю музичної діяльності. Реліз запланований на 18 вересня.