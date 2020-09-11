Через тиждень, 18 вересня, вийде новий альбом Тіни Кароль "Найти своих". Жінка інтригує слухачів все частіше. Цього разу вона опублікувала 15 секунд майбутньої пісні, на якій чутно уривок розмови з Даном Баланом.

Довгий час ходять чутки про романтичні стосунки між Тіною Кароль та Даном Баланом. Жінка ще більше заінтригувала мережу, адже в новий альбом української співачки "Найти своих", що вийде 18 вересня, увійдуть телефонні розмови з Даном. Уривок з неї жінка опублікувала на сторінці у фейсбуці.

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Артистка опублікувала 15 секунд телефонної розмови з Даном Баланом, чим розбурхала мережу. Це залишається основною інтригою альбому. Про що піде далі мова після невеликого уривку розмови, та які також бесіди будуть оприлюднені, фанати зможуть почути через тиждень.

18 вересня вийде сьомий альбом Тіни Кароль "Найти своих". А також, окрім нових пісень у ньому, шанувальники зможуть почути вірші, прочитані співачкою.

Нагадаємо, що на обкладинці довгоочікуваного альбому зображена скульптура Тіни Кароль. Шедевр створював український скульптор Володимир Цісарик. Як він висловився, цей витвір – це поєднання легких форм і сильних ідей. Також він зазначив, що він з Тіною дуже схожі. Тільки вона створює звук у часі, а він – форми в просторі.



Скульптура Тіни Кароль, що стала обкладинкою її нового альбому / Instagram / @tina_karol