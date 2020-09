Американська поп-виконавиця Тейлор Свіфт побила рекорд знаменитої Вітні Г'юстон в чарті Billboard 200. Вона стала найбільш прослухованою артисткою у світі, будучи на першому місці 46 тижнів.

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт побила рекорд Вітні Г'юстон. Вона пробула в престижному чарті Billboard 200 на першому місці шість тижнів поспіль завдяки альбому Folklore. Про це повідомило видання People.

Цікаво Дитяче Євробачення 2020: Україну представлятиме Олександр Балабанов

Загалом, весь час, коли Тейлор зі своїми платівками займала перше місце в чартах, становить 46 тижнів. Такого самого результату здобула і Вітні Г'юстон. Вона стояла на першому місці з чотирма альбомами: дебютним Whitney Houston (14 тижнів у 1986 році), Whitney (11 тижнів у 1987), саундтрек The Bodyguard (20 тижнів у 1992–1993-х) та I Look to You (один тиждень в 2009).

За Свіфт і Г'юстон наступною в списку йде британська співачка Адель. Її альбоми трималися на першому місці сумарно 34 тижнів. Найбільш прослуховуваним залишається гурт The Beatles, першість альбомів яких тривала 132 тижні.

Також в березні повідомлялося, що Тейлор Свіфт стала найбільш продаваною виконавицею за версією Міжнародної федерації виготовлення фонограм IFPI. За 2019 рік їй вдалося зробити більше трьох мільйонів продаж своїх музичних альбомів.

Дивитись Taylor Swift - Cardigan онлайн:

Источник: Новости Ю