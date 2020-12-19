Свято Миколая Чудотворця: що можна і не можна робити в цей день
19 грудня християни вшановують пам'ять святого Миколая Чудотворця. Святий Миколай відзначився неабиякою щедрістю, допомагаючи нужденним. Його вважають покровителем дітей, моряків та бідних. Що можна і не можна робити в це свято – розповідаємо у матеріалі Lifestyle 24.
Святий Миколай вчить нас бути добрими, слухняними і не робити поганих вчинків. За свої добрі справи, дітлахи та дорослі отримують солодощі та подарунки.
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Цей світлий день особливо шанується у Церкві. Священники проводять святкову Службу Божу, де всі охочі приєднуються до спільної молитви, просять у святого доброї долі, здоров'я та висловлюють подяку святому Миколаю за його доброту й людяність.
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Що можна робити у день святого Миколая
- Святий Миколай завжди прихильний до тих, хто допомагає іншим. В цей день сприятливо займатись благочинністю: купіть смаколиків й іграшок та вирушайте у дитячий будинок, відвідайте будинок літніх людей. Благим ділом буде й візит до притулку для тварин, якому ви можете подарувати необхідний корм.
- Сходіть у церкву на Службу Божу та помоліться за здоров'я своєї родини.
- Помиріться зі всіма, з ким мали конфлікти.
Що можна і не можна робити в день святого Миколая
Що не можна робити в день святого Миколая
- В день святого Миколая не можна лихословити, лаятися і сваритися.
- Варто утриматись від прибирання та рукоділля.
- На святого Миколая не можна відмовляти у допомозі.
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