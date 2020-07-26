Відома українська співачка Світлана Тарабарова святкує день народження. Сьогодні, 26 липня, їй виповнюється 30 років. За час своєї кар'єри вона встигла отримати декілька музичних нагород, була номінована у багатьох престижних преміях. З нагоди ювілею виконавиці, редакція LifeStyle 24 пропонує згадати її хіти, які тепер співає вся країна.

Світлана Тарабарова є не лише талановитою артисткою, а й люблячою дружиною та турботливою матусею. А також вона людина з чіткою громадянською позицією. Цікаві факти з біографії, творчість та особисте життя – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Дитинство

Майбутня зірка народилася у місті Херсоні в 1990 році. У дитинстві вона мала мрію – стати водієм, проте також цікавилася музикою. Врешті-решт, закінчивши школу, Світлана переїхала до Києва. Там вона вступила у Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва.

Участь у "Фарбиці зірок"

Стала відомою завдяки участі у проєкті "Фабрика зірок". Тоді вона виступала під псевдонімом Аліса Тарабарова. Виконавиця запам'яталася глядачам своєю яскравістю та харизматичністю. Світлана навіть стала однією з улюблениць Наталії Могилевської. Артистка віддала дівчині свій танцювальний сольний номер, коли Тарабарова пропустила один концерт після операції.

Світлана Тарабарова на "Фабриці зірок": дивіться відео онлайн

Real O

Ще одним етапом у кар'єрі Світлани став гурт Real O. Продюсером цього дівчачого колективу була Наталія Могилеська. Гурт свого часу був досить популярним серед укарїнських слухачів, проте незабаром кожна з учасниць пішла своєю дорогою. Real O продовжив своє існування, проте в оновленому складі.

Real O – "Платье": дивіться відео онлайн

Початок сольної кар'єри та Євробачення

Після початку сольної кар'єри Тарабарова відмовилася від псевдоніму та почала виступати під власним ім'ям. Багато її авторських пісень були пов'язані із війною на Донбасі. У 2016 році вона навіть взяла участь у Національному відборі на Євробачення, де виконала композицію "Ніколи знову".

Світлана Тарабарова на Національному відборі на Євробачення-2016: дивіться відео онлайн

Творча колаборація із українськи репером Ярмаком дала змогу почути пісню "Воїн", що була презентована 6 грудня 2018 року. Така дата не є випадковою, адже саме тоді відзначають День Збройних сил України. Трек артисти присвятили українським військовим.

Ярмак та Світлана Тарабарова – "Воїн": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова та її "світла сторона музики"

11 жовтня 2018 року в одному із київських кінотеатрів співачка презентувала студійний альбом "23:25". Ці цифри – час народження її первістка Івана, який з'явився на світ 9 вересня того ж року. Альбом містить дванадцяь композицій. На них був знятий музичний фільм, автором якого є художник Лесь Панчишин.

Світлана Тарабарова – "23:25": дивіться відео онлайн

Світлана належить до тих виконавиць, чиї пісні лунають у багатьох куточках країни. Їх співають навіть діти, що є неабиякою гордістю для зіркової матусі, адже вона пропагує "світлу сторону музики". Тарабарова з радістю презентує україномовні новинки в музичній індустрії. За останні декілька років змогла створити якісні треки, відзняла танцювальні кліпи та увійшла до числа найпопулярніших попспівачок вітчизняного шоу-бізнесу.

Світлана Тарабарова – "Мені казково": дивіться відео онлайн

Особисте життя

У 2016 році Світлана вийшла заміж за свого директора Олексія Бондара. Через два роки у подружжя народився син Іван, а тепер вони чекають на появу другої дитини. Тарабарова щаслива, адже поруч із нею найдорожчі чоловіки, які завжди підтримують.

Вона активно наповнює різноманітним контентом особисту сторінку в інстаграмі. Знаменитість ділиться не лише творчими здобутками, а й сімейними світлинами, розповідає про сина та показує його перші досягнення. На карантині співачка щотижня проводила онлайн-концерти та дарувала слухачам свою музику. Таким чином вона намагалася підтримати прихильників у нелегкий час та покращити настрій.