Модні покази світових брендів сколихнули гумові сумки різних форм та розмірів. Вони не тільки неймовірно виглядають, але і не піддаються забрудненням та пошкодженням.
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Для посушливого пляжу та лісової прогулянки гумові торбинки, клатчі та повноцінні сумки стануть необхідним аксесуаром. Вони оригінально виглядають та стійко тримають свою форму.
Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Bottega Veneta
Річ у тім, що гума не так сильно пошкоджується від механічних впливів та може служити роками. І хоч мода на гумові сумки тільки набирає обертів, у цього нестандартного аксесуара є всі шанси стати надійним must have.
Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Gucci
Гумові сумки вже давно представлені на модній арені, проте саме цього літа отримали бажане визнання. Аксесуари такого типу показали такі бренди, як:
- Gucci;
- Balenciaga в колаборації з Crocs;
- Maison Margiela;
- Simon Miller та інші.
Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Simon Miller
Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Balenciaga x Crocs