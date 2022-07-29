Модні покази світових брендів сколихнули гумові сумки різних форм та розмірів. Вони не тільки неймовірно виглядають, але і не піддаються забрудненням та пошкодженням.

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Для посушливого пляжу та лісової прогулянки гумові торбинки, клатчі та повноцінні сумки стануть необхідним аксесуаром. Вони оригінально виглядають та стійко тримають свою форму.

Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Bottega Veneta

Річ у тім, що гума не так сильно пошкоджується від механічних впливів та може служити роками. І хоч мода на гумові сумки тільки набирає обертів, у цього нестандартного аксесуара є всі шанси стати надійним must have.

Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Gucci

Гумові сумки вже давно представлені на модній арені, проте саме цього літа отримали бажане визнання. Аксесуари такого типу показали такі бренди, як:

Gucci;

Balenciaga в колаборації з Crocs;

Maison Margiela;

Simon Miller та інші.

Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Simon Miller

Гумові сумки – новий тренд літа / Фото Balenciaga x Crocs