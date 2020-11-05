Netflix готується до приголомшливої прем'єри осені – нових епізодів серіалу "Корона". 4 сезон проєкту стартує вже з 15 листопада, відтак глядачі зможуть побачити одруження та перші розчарування принцеси Діани. Однак чому кадри міститимуть позначку "не для людей зі слабкими нервами" – дізнавайтесь у матеріалі.

Принцеса Діана у серіалі "Корона"

За даними таблоїду The Daily Mail, автори серіалу "Корона" хотіли показати історію принцеси Діани без прикрас. Тому й харчові розлади, від яких страждала Леді Ді, вони не оминули увагою.

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Симптоми булімії в неї проявились одразу після заручин з принцом Чарльзом. У шлюбі ця хвороба принцеси Діани прогресувала. Відтак у трьох серіях "Корони" з'явиться попередження від авторів: "У наступному епізоді є сцени розладу харчової поведінки, які можуть викликати у деяких глядачів занепокоєння".

Щоб ретельно та без перекручувань фактів змалювати цей етап життя Леді Ді, продюсери співпрацювали з організацією з боротьби із розладом харчової поведінки BEAT. Відтак у попередженні від Netflix буде також контактна інформація центру, куди люди з булімією можуть звернутись за допмогою.

Цікаво, що сама принцеса Діана не боялась відверто говорити про свій діагноз. Це , за словами актриси Емми Коррін, яка зіграла знамениту красуню, вражає навіть сьогодні.

Вона була дуже відвертою щодо хвороби, що, на мою думку, було неймовірно прогресивно на той час... Це було важливо для неї. Я думаю, для кожного, хто мав ті ж проблеми, приємно було б побачити подібну історію на екрані, – розповіла Емма Коррін.



Емма Коррін у ролі принцеси Діани / Фото Netflix

Що відомо про 4 сезон "Корони"

Нові епізоди серіалу "Корона" покажуть життя королівської родини з 1979 до 1990 року. Глядачі зможуть побачити, як принцеса Діана долучається до британської монархії. Після розкішного весілля з Чарльзом картинка ідилії різко змінюється, а Леді Ді не зможе назвати себе щасливою. Ситуація загострюватиметься через любовний трикутник з Камілою Паркер.

Не солодко буде і королеві Єлизаветі ІІ. Її Величність не поділятиме політичних поглядів Маргарет Тетчер, а конфлікт між двома впливовими жінками тільки загострюватиметься.

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