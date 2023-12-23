Достаток, воскресіння та міцність: що символізують 12 страв на Святвечір

Цьогоріч більшість українців святкуватимуть Святвечір вже завтра, 24 грудня, а Різдво – 25 грудня. Адже 1 вересня 2023 року Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

За традицією, на святковому столі мають стояти 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів Ісуса Христа. У різних регіонах України традиції можуть відрізнятися. Однак кутя, пампухи, узвар та вареники – обов'язкові страви на кожному столі.

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Вареники – символ ситості та достатку

На Святвечір господині готують вареники з різними начинками. Найбільш популярними є вареники з картоплею та капустою. До страви обов'язково додають підливу з грибів. Колись наші предки казали, що завдяки Ісусу Христу люди живуть "як вареник в маслі", тобто "дуже добре".

Голубці – символ Святого Духа

Вважається, що Святий Дух сходить на Землю і дарує людям Божу ласку, благодать та любов. Крім того, голубці є символом краси та сили. Начинка страви може бути різною: рис, гречка, картопля, гриби, кукурудзяні або пшоняні крупи.

Кутя – головна страва Святвечора

Після сімейної молитви першим куштує кутю господар дому, потім роздає її іншим родичам. За традицією, саме ця страва вшановує пам'ять померлих. Кожен інгредієнт, який додають у кутю, має своє значення: родзинки та горіхи – символ сімейного добробуту, мак – символ роду, мед – символ здоров'я та солодкого життя.

Капуста – символ простоти й міцності

Тушкована капуста – одна з обов'язкових страв, яку готують на Святвечір. Особливого смаку їй додають гриби. Також капуста вважається символом єднання, яке зараз так необхідне всім українцям.

Запечена форель – символ Ісуса Христа

Колись принести рибу до святкового столу могли тільки багаті люди. Однак зараз у багатьох регіонах України це традиційна страва на Святвечір. За легендою, колись Ісус Христос сказав братам-рибалкам, що вони будуть "ловцями людей". Три переплетені рибини також вважаються символом Святої Трійці.

Святий вечір в Україні / Фото з відкритих джерел

Пампухи – символ святих, які повірили в Ісуса Христа

Пампухи також вважаються важливою стравою Святвечора. Як і раніше, без них неможливо уявити святкову вечерю. За легендою, Господь подарував святим, які повірили в нього, вічне небесне життя. Деякі люди вважають, що пампухи – символ щастя, радості та достатку.

Узвар – традиційний напій Святвечора

Узвар означає народження, нове життя, яке подарував людям Господь. Цей напій готують з чистої джерельної води, сухофруктів та меду. Узвар вважається другою головною стравою після куті.

Калач – символ смерті та воскресіння

Багато сімей кладуть калач на стіл під час Святвечора. Господині надають йому круглу форму, адже вона вважається символом вічного кола, у якому поєднуються рід та покоління. Деякі жінки печуть плетенку, яка передає міцний зв'язок з рідними.

Мариновані гриби – символ Ісуса Христа

Господині обирають різні гриби для святкового столу. Найбільш традиційними вважаються маслюки. Їх підсмажують з часником та спеціями. Ця страва символізує дві природи Ісуса Христа: шапка гриба – божественну, а ніжка – земну.

Пісний борщ – символ крові невинних дітей

Одна з обов'язкових страв Святвечора – це пісний борщ, у який додають овочі та буряковий квас. Завдяки останньому, борщ має насичений червоний колір. За традицією, ця страва символізує кров невинних дітей, яких вбив цар Ірод.

Оселедець – символ Ісуса Христа

З грецької мови ім'я Ісуса Христа звучить як ІХТІОС. Ця абревіатура читається як "риба". Зазвичай у маринований оселедець додають лимон, цибулю та поливають його олією.

Грибна підлива – давня страва Святвечора

Грибна підлива, як і мариновані гриби, також символізує божественну та земну природу Ісуса Христа. Її ще називають мачанкою або мачкою. На Святвечір люди люблять їсти вареники та голубці з грибною підливою.