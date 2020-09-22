У стильних штанах і футболці: Кейт Міддлтон продемонструвала бездоганний образ – фото
Герцогиня Кембриджська прибула на робочу зустріч. Цього разу подія відбулася в парку, тому Кейт Міддлтон обрала неофіційне вбрання і похизувалася стильним аутфітом.
Дружина принца Вільяма зустрілася з матерями в парку Баттерсі. Напередодні візиту вона за допомогою відеозв'язку поспілкувалася з волонтерами організацій Home Start, National Childbirth Trust і MUSH. Вони надають підтримку батькам, у яких через пандемію коронавірусу виникли різноманітні проблеми.
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Звісно, що без уваги не залишився аутфіт герцогині. Кетрін обрала для поїздки неформальне вбрання, у якому виглядала дуже стильно.
Стильний look Кейт Міддлтон
38-річна Кетрін постала перед публікою в штанах пильно-рожевого кольору із костюма від відомого британського бренду від Marks & Spencer. Такий низ представниця королівської сім'ї поєдала з білим топом від Ralph Lauren. Замість звичного взуття на підборах Міддлтон обрала стильні білі кеди.
Свій look герцогиня Кембриджська доповнила лаконічними прикрасами. У руці вона тримала сонцезахисні окуляри з темними лінзами. Розкішне волосся Кейт Міддлтон вклала в красиві локони, а на обличчі зробила ніжний денний макіяж з акцентом на очах.
Під час спілкування з жінками з обличчя Кейт не сходила усмішка. Вона щиро раділа зустрічі та перебувала в гарному настрої.
Кейт Міддлтон у стильних штанах і футболці / Фото Getty Images
Кейт Міддлтон щиро усміхається / Фото Getty Images