7 стародавніх українських жіночих імен, які ми забули
9 травня 2023, 17:00Читать новость на русском
Тривалий час була мода називати дітей іменами зарубіжного походження. А зараз все українське набуває більшої популярності. Це стосується й імен. Про стародавні українські імена, які ми забули – читайте далі.
Дуже довго українці обирали імена своїм дітям з інших мов. Але зараз мода повертається до всього українського. І це вплинуло на вибір імен. 24 Канал нагадає стародавні українські імена, які забули.
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Стародавні українські імена
- Чаруня – ім'я слов'янського походження та пов'язане зі словом "чарівний". Його можна тлумачити як "та, хто володіє чарами" або "та, хто чарівний". Ім'я Чаруня не має довгого історичного коріння, але є популярним серед батьків, які шукають незвичайне та екзотичне ім'я для своєї дитини.
- Ім'я "Маруня" є жіночою формою від імені Марун, яке має іранське походження. У перекладі з перської мови "марун" означає "коричневий". Ім'я Марун та його жіноча форма Маруня були популярними в Україні в першій половині 20 століття, але зараз вживаються досить рідко.
- Стефанія – жіноче ім’я, утворене від чоловічого Стефан, що означає в перекладі з давньогрецької «вінець», «діадема». Стефанія з давньогрецької мови можна перекласти як «вінценосна». В Україні ім'я Стефанія почало набувати популярності в ХІХ столітті та залишається досить поширеним й до наших днів.
- Мокрина має слов'янське походження й походить від слова "мокрий". В українській мові – це ім'я є давнім та рідкісним, але іноді зустрічається в сучасному вжитку. У більшості випадків воно має жіноче закінчення, але існують його чоловічі варіанти: Мокрин та Мокринко.
- Радослава також походить від слов'ян й складається з двох слів – "рад" і "слава". "Рад" означає "радість, щастя, задоволення", а "слава" – "відомість, слава, визнання". Тобто, ім'я Радослава можна перекласти як "та, хто принесе радість й славу". У стародавні часи це ім'я часто вживали воїни, які заслуговували на пошану за свої досягнення у битвах та походах.
- Мелашка є рідкісним ім'ям, але точне його походження не відоме. Подейкують, що ім’я Меланія має грецьке походження, що в дослівному перекладі означає "темна", "чорна". Воно широко поширене по всьому світу.
- Оріана – дослівно орійка, оріянська жінка. Оріаною або Оратанією називали країну орачів в українській міфології. Походить від імені отця Ора. У деяких контекстах вживається як стародавня або поетична назва України. У римській міфології Оріана була богинею ранкової зорі.
- Маїна, якщо перекладати з латинської, означає "народжена в травні". Існують різні версії щодо походження цього імені. Одна з них тлумачить, що Маїна була грецькою богинею материнства й родючості Майї, яка відігравала важливу роль в античній міфології.