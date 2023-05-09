7 стародавніх українських жіночих імен, які ми забули

Тривалий час була мода називати дітей іменами зарубіжного походження. А зараз все українське набуває більшої популярності. Це стосується й імен. Про стародавні українські імена, які ми забули – читайте далі.

Дуже довго українці обирали імена своїм дітям з інших мов. Але зараз мода повертається до всього українського. І це вплинуло на вибір імен. 24 Канал нагадає стародавні українські імена, які забули.

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Стародавні українські імена