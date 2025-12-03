Їх люблять усі українці: 5 давніх колядок, які легко вивчити за вечір

Колядка за столом здатна об'єднати родину краще, ніж будь-який подарунок. Однак що робити, якщо забулися слова, а вивчати довгі тексти немає часу?

Щоб підтримати давню традицію і створити святковий настрій, зовсім не обов'язково бути професійним співаком. 24 Канал зібрав для вас найтепліші та найвідоміші колядки, які легко запам'ятати навіть за один вечір. Ба більше, ці різдвяні пісні можна вивчити дорогою в гості.

Які українські колядки можна легко вивчити?

"Коляд, коляд, колядниця"

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця.

А без меда не така,

Дайте, тітко, п'ятака.

А п'ятак не такий,

Дайте гривню золоту.

А в гривні дві дірочки,

Налийте ще й горілочки.

А горілки я не п'ю,

То дайте щось,

Я вже й піду.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

Й а без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п'ятачок.

"Я маленький пастушок"

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду рятуйте.

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Добрий вечір тобі,

Пане господарю!

Радуйся! Ой радуйся,земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи

Та все килимами,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та кладіть колачі,

З ярої пшениці,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе,

Три празники в гості,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що перший празник,

Рождество Христове,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що другий празник,

Святого Василя,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А третій же празник,

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що перший празник,

Зішле тобі втіху,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що другий празник,

Зішле тобі щастя,

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що третій празник,

Зішле ще й здоров'я

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

"Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

"Небо і земля"

Небо і земля, Небо і земля,

Нині торжествують.

Ангели й люди, Ангели й люди

Весело празнують:

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

Во Вифлеємі, во Вифлеємі

Весела новина!

Чистая Діва, Чистая Діва,

Породила Сина!

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

І ми во плоти, і ми во плоти

Богу поклін даймо:

"Слава во вишніх, слава во вишніх"

Йому заспіваймо!

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Українські традиції", "Весела Абетка" та "Українські пісні".