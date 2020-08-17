Серіал "Корона" полюбили мільйони глядачів, тож вони з нетерпінням чекають на новий сезон. Представники Netflix підтвердили, що зйомки п'ятого сезону заплановано на 2021 рік, а поки стрімінг скрупульозно підбирає акторів на головні ролі.

Заповітну роль Леді Ді в серіалі "Корона" отримала австралійська акторка Елізабет Дебікі, йдеться у твіттері.

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Найбільше глядачам вона запам’яталася фільмами "Великий Гетсбі", "Нічний адміністратор", "Агенти А.Н.К.Л". Майбутній екшн-трилер про події у світі міжнародного шпигунства "Тенет", з її участю вийде на екрани наприкінці серпня. Зірка погодилася зіграти принцесу Діану в художньому біографічному проєкті про королівську сім’ю.

Дух принцеси Діани, її слова та дії живуть у серцях багатьох людей. Приєднатися до роботи над цим серіалом, котрий зачепив мене ще з першого епізоду – справжня честь та привілей для мене,

– зізналася Елізабет.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

29-річна акторка зіграє принцесу Діану в сезонах, які розповідають про життя королеви Єлизавети після 1990 року. Елізабет Дебікі змінить в ролі принцеси Діани Емму Коррін, яка грає в четвертому сезоні серіалу.

Наприкінці 2020 року на екрани вийде 4 сезон серіалу "Корона". Зйомки 5 сезону почнуться влітку 2021 року, а побачити його можна буде не раніше 2022 року.