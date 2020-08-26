Найпопулярнішою композицією серед слухачів стала пісня Rockstar репера DaBaby записана разом з Roddy Rich. Виконавці присвятили її руху Black Lives Matter, який охопив Америку після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Трек прослухали понад 380 мільйонів разів за літо, пише 24 канал. Читайте такожГурт "Кіно" виступить у Києві з оригінальним вокалом Віктора Цоя Я знав, що ROCKSTAR стане хітом, поки працював над платівкою. Але спостерігати, як світ перетворює його в глобальний хіт – це приголомшливо, –зазначив виконавець DaBaby. DaBaby — Rockstar (feat. Roddy Ricch): дивіться відео онлайн На другому місці опинився хіт Blinding Lights від канадського співака The Weeknd. Третє місце посів ремікс на пісню Roses репера Saint Jhn казахського діджея Imanbek. The Weeknd — Blinding Lights: дивіться відео онлайн Saint Jhn — Roses (Imanbek Remix): дивіться відео онлайн До двадцятки найпопулярніших хітів потрапили треки Леді Гаги, Дуа Ліпи, Аріани Гранде, гурту Black Eyed Peas та інших. АльбомSongs of Summer: слухати всі треки онлайн