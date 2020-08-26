Найпопулярнішою композицією серед слухачів стала пісня Rockstar репера DaBaby записана разом з Roddy Rich. Виконавці присвятили її руху Black Lives Matter, який охопив Америку після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Трек прослухали понад 380 мільйонів разів за літо, пише 24 канал.

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