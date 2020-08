4 серпня в столиці Лівану пролунав потужний вибух, внаслідок якого постраждало більше 6 тисяч людей. Багато знаменитостей не могли пройти осторонь, серед них – The Weeknd.

Про це розповів його менеджер Вассім Слейбі на сторінці в інстаграмі. Американський співак ефіопського походження (справжнє імя – Ейбел Макконен Тесфає) пожертвував 300 тисяч доларів організації Global Aid for Livan. Вона займається потерпілими після вибуху у Бейруті.

До теми Мамо, я не хочу вмирати: українка про пережите під час вибуху в Бейруті

Для мене честь працювати з артистами, які так піклуються про світ, зокрема про наших братів та сестер у Лівані, які постраждали і потребують нашої спільної допомоги,

– написав менеджер артиста.

Раніше співак пожертвував 500 тисяч доларів руху Black Lives Matter, а також організаціям Know Your Rights Camp і National Bail Out, що борються з расизмом.

Також 100 тисяч доларів спілкам, що допомагають постраждалим, віддали Джорж та Амаль Клуні. Як відомо, Амаль жила у Бейруті до двох років, потім переїхала в Англію.