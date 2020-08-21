Українська співачка та ведуча має фантастичну фігуру, яку демонструє в купальниках та відвертих вбраннях. Оля Цибульська доводить, що виглядати сексуально можна навіть у повсякденних образах. Вона приміряла пікантну спідницю з розрізом, засвітивши сідниці у провокативній позі.

34-річна артистка знає, як привернути увагу публіки. Для концертів та появ на сцені вона часто обирає сукні з глибоким декольте чи провокативної довжини міді. Проте й в реальному житті Оля Цибульська виглядає не менш сексуально. Один зі своїх повсякденних образів вона показала в інстаграм-профілі.

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Для робочого дня вона обрала білу футболку з провокативним принтом на грудях та спідницю нюдового кольору довжини міді. Та ховати свої стрункі ніжки співачка не стала, адже екстримальний розріз до стегон дозволив показати їх у всій красі.

Look Оля Цибульська завершила босоніжками на високій платформі та плетеною сумкою, яка гармоніювала з взуттям, сережками-кільцями та легким денним макіяжем.

Фото було зроблене в центрі Києва на тлі старовинної архітектури. Зірка позувала на літній терасі одного з закладів, сівши на барний стілець. Оля Цибульська кокетливо закинула ніжку, показавши в кадрі апетитні сідниці. Завдяки пікантному розрізу користувачі змогли насолодитись її бездоганними формами.

"Мій сказав, що я дуже сексі, коли посміхаюсь", – написала знаменитість.