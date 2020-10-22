Популярний український гурт KAZKA презентував новий кліп. Відео до пісні "Мало" вже з'явилось у мережі, а меломани змогли побачити, як би Олександра Заріцька виглядала в образі нареченої.

Кліп опублікували на ютуб-каналі гурту KAZKA. За лічені години його встигли переглянути близько 10 тисяч користувачів мережі, що свідчить про успіх відео "Мало".

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Привернув увагу і сюжет кліпу. Автори ролика показали меломанам антураж типового весільного залу, який має застарілі банкетні прикраси. Водночас пишного застілля меломани не побачать, адже єдиною героїнею є Олександра Заріцька – солістка гурту. Дівчина залишається наодинці зі своїм сумом та переживаннями.

"Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче "для галочки", бо так треба. Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки", – пояснили представники гурту KAZKA.

Олександра Заріцька додала, що завжди варто йти за покликом свого серця та не піддаватись тиску суспільства.

У пошуках власного щастя кожен повинен слухати своє серце. Іноді варто пережити біль втрати, аби усвідомити, що ти насправді варта чогось більшого, – заявила вона.

У ролику "Мало" артистка постає у ролі нетипової нареченої. Солістка гурту KAZKA приміряла стильний костюм та не відмовилась від фати.

Кліп гурту KAZKA – "Мало": дивіться відео

KAZKA – "Мало": текст пісні

Ой, як би менi хотiлося

Припасти тобi до душi.

Ой, як же я втомилася

Засинати без тебе вночi.

Хочу, щоб ти вiдчув,

Що я за крок вiд iстерики,

Палаю, але мовчу,

А в животi метелики.

Приспів:

Менi тебе так мало, мало, мало.

Я трохи полiтала, потiм впала.

Сама все зрозумiти мала, мала,

Та серце дівоче шепоче:

"Менi тебе так мало, мало, мало".

Дивився ти, а я лiтала.

Сама все зрозумiти мала, мала,

Та кохання дiвоче без очей.

Ой, як пече

Ой, як пече у серці

Ой, як пече

Ой, я так шукаю причину

Щоб побачитись, хоч би на мить.

Ой, повільно спливають хвилини,

Коли телефон мій мовчить.

Хочу, щоб ти почув,

Що я співаю лише тобі.

Горда, але тремчу,

Бо важко стриматись на межі.

Приспів:

Менi тебе так мало, мало, мало.

Я трохи полiтала, потiм впала.

Сама все зрозумiти мала, мала,

Та серце дівоче шепоче:

"Менi тебе так мало, мало, мало".

Дивився ти, а я лiтала.

Сама все зрозумiти мала, мала,

Та кохання дiвоче без очей.