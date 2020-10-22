Солістка гурту KAZKA приміряла весільну фату в новому кліпі "Мало": відео
Популярний український гурт KAZKA презентував новий кліп. Відео до пісні "Мало" вже з'явилось у мережі, а меломани змогли побачити, як би Олександра Заріцька виглядала в образі нареченої.
Кліп опублікували на ютуб-каналі гурту KAZKA. За лічені години його встигли переглянути близько 10 тисяч користувачів мережі, що свідчить про успіх відео "Мало".
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Привернув увагу і сюжет кліпу. Автори ролика показали меломанам антураж типового весільного залу, який має застарілі банкетні прикраси. Водночас пишного застілля меломани не побачать, адже єдиною героїнею є Олександра Заріцька – солістка гурту. Дівчина залишається наодинці зі своїм сумом та переживаннями.
"Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче "для галочки", бо так треба. Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки", – пояснили представники гурту KAZKA.
Олександра Заріцька додала, що завжди варто йти за покликом свого серця та не піддаватись тиску суспільства.
У пошуках власного щастя кожен повинен слухати своє серце. Іноді варто пережити біль втрати, аби усвідомити, що ти насправді варта чогось більшого, – заявила вона.
У ролику "Мало" артистка постає у ролі нетипової нареченої. Солістка гурту KAZKA приміряла стильний костюм та не відмовилась від фати.
Кліп гурту KAZKA – "Мало": дивіться відео
KAZKA – "Мало": текст пісні
Ой, як би менi хотiлося
Припасти тобi до душi.
Ой, як же я втомилася
Засинати без тебе вночi.
Хочу, щоб ти вiдчув,
Що я за крок вiд iстерики,
Палаю, але мовчу,
А в животi метелики.
Приспів:
Менi тебе так мало, мало, мало.
Я трохи полiтала, потiм впала.
Сама все зрозумiти мала, мала,
Та серце дівоче шепоче:
"Менi тебе так мало, мало, мало".
Дивився ти, а я лiтала.
Сама все зрозумiти мала, мала,
Та кохання дiвоче без очей.
Ой, як пече
Ой, як пече у серці
Ой, як пече
Ой, я так шукаю причину
Щоб побачитись, хоч би на мить.
Ой, повільно спливають хвилини,
Коли телефон мій мовчить.
Хочу, щоб ти почув,
Що я співаю лише тобі.
Горда, але тремчу,
Бо важко стриматись на межі.
Приспів:
Менi тебе так мало, мало, мало.
Я трохи полiтала, потiм впала.
Сама все зрозумiти мала, мала,
Та серце дівоче шепоче:
"Менi тебе так мало, мало, мало".
Дивився ти, а я лiтала.
Сама все зрозумiти мала, мала,
Та кохання дiвоче без очей.