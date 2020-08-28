27 серпня подружжя українських театралів – Сергія та Сніжани Бабкіних – повідомило, що мають коронавірусну хворобу. Позитивні результати тесту вони отримали лише вчора, однак нездужання відчували ще декілька днів тому. Як зараз почувається пара – дізнавайтесь у LifeStyle 24.

Після кількох днів захворювання Сергій та Сніжана Бабкіни отримали позитивні результати на ПЛР-тести. Чоловік ще встиг виступити на попурі-концерті у Києві в День Незалежності і одразу ж після цього "зліг".

Нагадаємо Сергій та Сніжана Бабкіни захворіли на коронавірус

Наразі він з дружиною лікуються в домашніх умовах у квартирі своїх батьків в Харкові, де разом з нянею та мамою Сніжани доглядають за дітьми. Старший син Артур зробив уже ПЛР-тест, який виявився негативним. Інші діти також не мають жодних симптомів.

Сніжана у своїх інстаграм-сторіс розповіла, що переносять хворобу без ускладнень, підтримують стан вітамінами і п'ють багато води.

Я не хворіла ГРВІ вже два роки, останній раз був до вагітності. Відмінність в тому, що у мене не забитий ніс, але запахів і смаків я не відчуваю. Ти не можеш випити антибіотик або якусь чарівну таблетку і одужати: ліків ніяких немає, і потрібно просто підтримувати свій стан і свій імунітет вітамінками, фрешами, водичкою чистою. Дуже велика слабкість, вона постійно тебе переслідує, і в голові ніби обруч залізний,

– поділилась Сніжана.

Поки Сніжана одужує на 6 день хвороби, то Сергія у його 4 день захворювання все ще турбують симптоми хвороби. За його словами в інстаграм-сторіс, у нього болять суглоби, "тіло – як в зомбі", болить голова і очі при різких поворотах направо чи наліво. Але чоловік переконаний, що день хвороби – не має значення, адже однаково потрібно стежити за своїм самопочуттям.

Нагадаємо, що з українських зірок останнім часом про коронавірус заявили Марічка Падалко, Ольга Фреймут та Олена Кравець. Станом на 28 серпня, в Україні зафіксовано 114 тисяч випадків захворювань, з них – майже 2500 за останню добу.