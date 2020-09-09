Зранку іноді не вистачає часу на чашку кави, не те, що на готування. Попри це сніданок – є важливим для нашого здоров’я. Тому ми підготували прості рецепти страв, які можна приготувати в мікрохвильовці.

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку п'яти рецептів смачних сніданків в мікрохвильовці, які ви приготуєте за лічені секунди.

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Омлет з сиром



Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці / Фото pinterest

Інгредієнти:

2 яйця;

2 столові ложки молока;

сіль за смаком;

мелений чорний перець – за смаком;

інші спеції – за смаком;

2 столові ложки тертого сиру.

Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці:

Збийте яйця і молоко і вилийте в кружку. Поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 45 секунд. Потім дістаньте чашку, перемішайте і поставте ще на 30-45 секунд. Приправте готовий омлет сіллю, перцем і будь-якими іншими спеціями і посипте тертим сиром.

Ванільний чізкейк



Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці / Фото pinterest

Інгредієнти:

60 г вершкового сиру;

2 столові ложки сметани;

1 яйце;

½ чайної ложки лимонного соку;

щіпка ваніліну;

цукор – за смаком.

Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці:

Змішайте всі інгредієнти і поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 1,5 хвилини, перемішуючи кожні 30 секунд. Готовий чізкейк можна охолодити і посипати ягодами і подрібненими горіхами або вибрати інші топінги.

Вівсяна каша з фруктами і горіхами



Рецепт вівсянки в мікрохвильовці / Фото pinterest

Інгредієнти:

1 стакан води;

½ склянки вівсянки;

1 щіпка солі;

2 столові ложки цукру;

1 чайна ложка кориці;

2 столові ложки подрібнених волоських горіхів;

¼ склянки будь-яких фруктів або ягід.

Рецепт вівсянки в мікрохвильовці:

Змішайте всі інгредієнти і викладіть в чашку. Поставте в мікрохвильовку на 2 хвилини і 20 секунд. Якщо каша вийде рідкою, то готуйте її ще 10-15 секунд.

Вівсяна каша з яйцем



Рецепт несолодкої каші / Фото pinterest

Інгредієнти:

⅓ склянки геркулесу;

½ склянки молока;

1 яйце;

¼ склянки будь-яких нарізаних фруктів.

Приготування:

Усі інгредієнти потрібно змішати у формі, покласти в мікрохвильову пічку та готувати протягом однієї хвилини. Далі перемішайте і поставте в мікрохвильовку ще на 1 – 1,5 хвилини в залежності від бажаної консистенції каші. Чим довше вона буде готуватися, тим густіше стане. Кашу можна посипати корицею, шоколадом, родзинками або додати авокадо.

Бутерброд з яйцем пашот і сметаною



Швидкий і смачний бутерброд / Фото eat-me.ru

Інгредієнти:

½ склянки сметани;

2 яйця;

1 перо зеленої цибулі;

1 скибочка хліба;

щіпка паприки.

Cпосіб приготування:

Цибулю додати до сметани та перемішати. Зробіть в сметані невелике заглиблення і розбийте туди яйця.

Накрийте контейнер кришкою і поставте в мікрохвильовку на 2,5 – 3,5 хвилини, поки не будуть готові яєчні білки. Викладіть яйця та сметану на підсмажений хліб. Посипте паприкою.