Як приготувати сніданок у мікрохвильовці: прості рецепти
Зранку іноді не вистачає часу на чашку кави, не те, що на готування. Попри це сніданок – є важливим для нашого здоров’я. Тому ми підготували прості рецепти страв, які можна приготувати в мікрохвильовці.
Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку п'яти рецептів смачних сніданків в мікрохвильовці, які ви приготуєте за лічені секунди.
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Омлет з сиром
Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці / Фото pinterest
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 2 столові ложки молока;
- сіль за смаком;
- мелений чорний перець – за смаком;
- інші спеції – за смаком;
- 2 столові ложки тертого сиру.
Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці:
Збийте яйця і молоко і вилийте в кружку. Поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 45 секунд. Потім дістаньте чашку, перемішайте і поставте ще на 30-45 секунд. Приправте готовий омлет сіллю, перцем і будь-якими іншими спеціями і посипте тертим сиром.
Ванільний чізкейк
Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці / Фото pinterest
Інгредієнти:
- 60 г вершкового сиру;
- 2 столові ложки сметани;
- 1 яйце;
- ½ чайної ложки лимонного соку;
- щіпка ваніліну;
- цукор – за смаком.
Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці:
Змішайте всі інгредієнти і поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 1,5 хвилини, перемішуючи кожні 30 секунд. Готовий чізкейк можна охолодити і посипати ягодами і подрібненими горіхами або вибрати інші топінги.
Вівсяна каша з фруктами і горіхами
Рецепт вівсянки в мікрохвильовці / Фото pinterest
Інгредієнти:
- 1 стакан води;
- ½ склянки вівсянки;
- 1 щіпка солі;
- 2 столові ложки цукру;
- 1 чайна ложка кориці;
- 2 столові ложки подрібнених волоських горіхів;
- ¼ склянки будь-яких фруктів або ягід.
Рецепт вівсянки в мікрохвильовці:
Змішайте всі інгредієнти і викладіть в чашку. Поставте в мікрохвильовку на 2 хвилини і 20 секунд. Якщо каша вийде рідкою, то готуйте її ще 10-15 секунд.
Вівсяна каша з яйцем
Рецепт несолодкої каші / Фото pinterest
Інгредієнти:
- ⅓ склянки геркулесу;
- ½ склянки молока;
- 1 яйце;
- ¼ склянки будь-яких нарізаних фруктів.
Приготування:
Усі інгредієнти потрібно змішати у формі, покласти в мікрохвильову пічку та готувати протягом однієї хвилини. Далі перемішайте і поставте в мікрохвильовку ще на 1 – 1,5 хвилини в залежності від бажаної консистенції каші. Чим довше вона буде готуватися, тим густіше стане. Кашу можна посипати корицею, шоколадом, родзинками або додати авокадо.
Бутерброд з яйцем пашот і сметаною
Швидкий і смачний бутерброд / Фото eat-me.ru
Інгредієнти:
- ½ склянки сметани;
- 2 яйця;
- 1 перо зеленої цибулі;
- 1 скибочка хліба;
- щіпка паприки.
Cпосіб приготування:
Цибулю додати до сметани та перемішати. Зробіть в сметані невелике заглиблення і розбийте туди яйця.
Накрийте контейнер кришкою і поставте в мікрохвильовку на 2,5 – 3,5 хвилини, поки не будуть готові яєчні білки. Викладіть яйця та сметану на підсмажений хліб. Посипте паприкою.