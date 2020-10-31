У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкуватимуть Геловін. В Україні це свято тільки набуває популярності. До речі, традиція святкувати Геловін виникла понад 2 тисячі років тому!

Геловін вважають найстрашнішим святом осені, тому й ласощі мають бути відповідними. Редакція 24 каналу підготувала смачні та креативні частування.

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Яблука в карамелі

Це доволі простий і швидкий рецепт, а головне – він дуже сподобається не тільки дітям, а й дорослим.

Інгредієнти:

яблука;

вода 2 – 3 столові ложки;

200 грамів цукру;

палички;

цукерки, шоколад для прикрашання.

Спосіб приготування

Розтоплюємо цукор у каструлі, періодично помішуючи дерев’яною лопаткою. Коли цукор повністю розтав, знімаємо з вогню та додаємо воду. Перемішуємо до однорідної консистенції (за потреби можна знову поставити на вогонь).

Яблука миємо, сушимо та вставляємо дерев’яні палички. Кожне яблуко опускаємо в карамель та прикрашаємо.



Яблука в карамелі для святкового столу / Фото ivona.bigmir.net

Мітла відьми

Ця страва готується дуже швидко, а головне – інгредієнти можна обирати як солодкі, так і солоні.

Інгредієнти для солоної мітли:

твердий сир;

солона соломка;

зелена цибуля.

Спосіб приготування

Твердий сир ріжемо на шматочки та робимо бахрому – ріжемо шматочок сиру до половини на смужки. Цей шматок обертаємо навколо соломинки та закріплюємо зеленою цибулею. Все – мітла готова до польоту!



Мітла може бути їстівною / Фото patee

Лякливе безе

Інгредієнти:

3 яєчних білки;

склянка цукру;

дрібка лимонної кислоти;

шоколад для оздоблення.

Приготування

Білки збиваємо разом із цукром і лимонною кислотою, щоб утворилася густа піна. З готової маси робимо черепки, кістки та привидів. Випікаємо при температурі до 110 градусів до повного застигання (приблизно 2 години). Очі, рот робимо з розтопленого шоколаду.



Безе готується швидко / Фото apkholding

Мумії на вашому столі

Таких мумій можна й потрібно їсти!

Інгредієнти:

8 сосисок;

250 грамів листкового тіста;

1 яйце;

16 штук чорного перцю горошком.

Приготування

Розкачуємо тісто та нарізаємо смужками товщиною по 2 сантиметри. Очищені сосиски завертаємо в тісто по спіралі. Перед випіканням змащуємо мумії яєчним жовтком і ставимо в духовку. Вставляємо горошок, як очі.



Мумії з сосисок / Фото Depositphotos

Напої

Кров’яний пунш

Що потрібно:

3 склянки свіжого журавлинового соку (можна й із пакета, але свіжий краще);

3 склянки газованої води;

1 склянка пюре заморожених ягід;

подрібнений лід;

мед чи цукор на ваш смак.

Як приготувати

Кількість інгредієнтів розрахована на 8 порцій. У великій посудині з'єднайте сік, воду, пюре та лід. Добре змішайте.

Для оригінальної подачі можна використати гарний великий гарбуз. Зріжте верхівку та видаліть середину. Тепер у вас є чудова посудина для пуншу!



Пунш безалкогольний можна подати в гарбузі / Фото b-i-g.com.ua

Кава на Геловін

Зігріваючий і смачний напій до свята – це кава з вершками.

Інгредієнти:

1 – 1,5 чайна ложка меленої кави;

1-а чайна ложка цукру;

збиті вершки – 1- столова ложка;

шоколад і печиво для оздоблення.

Як приготувати

Варимо каву в турці чи кавомашині, додаємо трохи цукру. Викладаємо зверху збиті вершки, прикрашаємо шоколадом і печивом, як на фото.



Кава на Геловін / Фото pexels

Інші ідеї

Ще декілька цікавих порад, як можна оздобити святковий стіл.



Печиво у формі символів Геловіна / Фото pexels



Можна розмалювати і таким чином / Фото pexels



Екологічні трубочки для напоїв також можна прикрасити / Фото pexels