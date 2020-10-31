Смачні страви на Геловін: креативні ідеї
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкуватимуть Геловін. В Україні це свято тільки набуває популярності. До речі, традиція святкувати Геловін виникла понад 2 тисячі років тому!
Геловін вважають найстрашнішим святом осені, тому й ласощі мають бути відповідними. Редакція 24 каналу підготувала смачні та креативні частування.
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Яблука в карамелі
Це доволі простий і швидкий рецепт, а головне – він дуже сподобається не тільки дітям, а й дорослим.
Інгредієнти:
- яблука;
- вода 2 – 3 столові ложки;
- 200 грамів цукру;
- палички;
- цукерки, шоколад для прикрашання.
Спосіб приготування
Розтоплюємо цукор у каструлі, періодично помішуючи дерев’яною лопаткою. Коли цукор повністю розтав, знімаємо з вогню та додаємо воду. Перемішуємо до однорідної консистенції (за потреби можна знову поставити на вогонь).
Яблука миємо, сушимо та вставляємо дерев’яні палички. Кожне яблуко опускаємо в карамель та прикрашаємо.
Яблука в карамелі для святкового столу / Фото ivona.bigmir.net
Мітла відьми
Ця страва готується дуже швидко, а головне – інгредієнти можна обирати як солодкі, так і солоні.
Інгредієнти для солоної мітли:
- твердий сир;
- солона соломка;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування
Твердий сир ріжемо на шматочки та робимо бахрому – ріжемо шматочок сиру до половини на смужки. Цей шматок обертаємо навколо соломинки та закріплюємо зеленою цибулею. Все – мітла готова до польоту!
Мітла може бути їстівною / Фото patee
Лякливе безе
Інгредієнти:
- 3 яєчних білки;
- склянка цукру;
- дрібка лимонної кислоти;
- шоколад для оздоблення.
Приготування
Білки збиваємо разом із цукром і лимонною кислотою, щоб утворилася густа піна. З готової маси робимо черепки, кістки та привидів. Випікаємо при температурі до 110 градусів до повного застигання (приблизно 2 години). Очі, рот робимо з розтопленого шоколаду.
Безе готується швидко / Фото apkholding
Мумії на вашому столі
Таких мумій можна й потрібно їсти!
Інгредієнти:
- 8 сосисок;
- 250 грамів листкового тіста;
- 1 яйце;
- 16 штук чорного перцю горошком.
Приготування
Розкачуємо тісто та нарізаємо смужками товщиною по 2 сантиметри. Очищені сосиски завертаємо в тісто по спіралі. Перед випіканням змащуємо мумії яєчним жовтком і ставимо в духовку. Вставляємо горошок, як очі.
Мумії з сосисок / Фото Depositphotos
Напої
Кров’яний пунш
Що потрібно:
- 3 склянки свіжого журавлинового соку (можна й із пакета, але свіжий краще);
- 3 склянки газованої води;
- 1 склянка пюре заморожених ягід;
- подрібнений лід;
- мед чи цукор на ваш смак.
Як приготувати
Кількість інгредієнтів розрахована на 8 порцій. У великій посудині з'єднайте сік, воду, пюре та лід. Добре змішайте.
Для оригінальної подачі можна використати гарний великий гарбуз. Зріжте верхівку та видаліть середину. Тепер у вас є чудова посудина для пуншу!
Пунш безалкогольний можна подати в гарбузі / Фото b-i-g.com.ua
Кава на Геловін
Зігріваючий і смачний напій до свята – це кава з вершками.
Інгредієнти:
- 1 – 1,5 чайна ложка меленої кави;
- 1-а чайна ложка цукру;
- збиті вершки – 1- столова ложка;
- шоколад і печиво для оздоблення.
Як приготувати
Варимо каву в турці чи кавомашині, додаємо трохи цукру. Викладаємо зверху збиті вершки, прикрашаємо шоколадом і печивом, як на фото.
Кава на Геловін / Фото pexels
Інші ідеї
Ще декілька цікавих порад, як можна оздобити святковий стіл.
Печиво у формі символів Геловіна / Фото pexels
Можна розмалювати і таким чином / Фото pexels
Екологічні трубочки для напоїв також можна прикрасити / Фото pexels
Святкування Геловіну в Україні
В Україні є свій Геловін, який має назву Велесова ніч і також відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Велесова ніч – це слов’янське язичницьке свято. Центральним персонажем у ньому виступає бог Велес, який є покровителем мистецтва, достатку, а також усього живого.
За повір'ями, у цей день максимально зближуються між собою світи живих та померлих.
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