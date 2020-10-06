Кейт Міддлтон вкотре зачарувала публіку бездоганним аутфітом під час чергового публічного виходу. Цього разу дружина принца Вільяма показала стильний варіант теплого осіннього образу.

Напередодні Всесвітнього дня психічного здоров'я, який щороку відзначають 10 жовтня, герцогиня Кембриджська відвідала студентів університету Дербі, щоб почути, як ініціативи, включаючи наставництво однолітків, підтримують психічне здоров'я студентів під час пандемії. Світлинами з зустрічі Кенсінгтонський палац поділився на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Новий образ Кейт Міддлтон

Для поїздки в університет Дербі герцогиня Кембриджська обрала зручний і стильний look. Вона одягнула класичні чорні штани і сіру кофту. Серед верхнього одягу бачимо на ній трендове пальто в клітинку. Струнку талію Кейт підкреслила за допомогою чорного пояса. Поєднала таке вбрання з замшевими туфлями-човниками чорного кольору на підборах.

Дружина принца Вільяма доповнила свій аутфіт красивою золотою підвіскою та сережками. Волосся вона акуратно вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і красивою нюдовою помадою на губах.



Кейт Міддлтон у пальті в клітинку / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон у сірій кофті / Instagram / @kensingtonroyal

Про візит Кейт Міддлтон в університет Дербі

Пандемія коронавірусу посилила існуючі проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям студентів і створила нові. Тому тепер студенти Англії та Уельсу мають доступ до надійної підтримки через пандемію COVID-19 за допомогою Student Space – програми, що допомагає студентам знайти підтримку, яка доступна на місцях в їх університеті, крім надання інтернет-ресурсів і прямої підтримки по телефону та тексту. Кетрін також долучилася до підтримки студентів і зустрілася з ними.



Кейт Міддлтон на робочій зустрічі / Instagram / @kensingtonroyal