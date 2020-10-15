Герцогиня Кембриджська здійснила черговий світський вихід, для якого обрала класичний стильний образ. Кейт Міддлтон поспілкувалася з медичними працівниками та разом із вченими побувала у лабораторії, де поверх свого look одягнула білий халат.

Дружина принца Вільяма відвідала Імперський коледж Лондона. Вона прибула в заклад для того, щоб дізнатися про роботу, яку проводить національна організація Tommy's по скороченню кількості викиднів, мертвонароджень і передчасних пологів. На офіційній сторінці в інстаграмі Кенсінгтонський палац вже опублікував серію фото з візиту герцогині.

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Інститут, у який з візитом приїхала Кейт Міддлон, є частиною Національного центру Томмі. Кетрін не лише поспілкувалася з медиками, а й разом із вченими відвідала лабораторію. Там вона була у білому халаті та подивилася у мікроскоп.

Образ Кейт Міддлтон

Для офіційної зустрічі Кетрін обрала класичну синю сукню від бренду Emilia Wickstead. Витончену талію вона підкреслила за допомогою тонкого пояса чорного кольору. Таке вбрання герцогиня Кембриджська поєднала з туфлями-човниками в тон сукні від знаменитого бренду Prada.

Елегантний look Кейт доповнила лаконічними золотими сережками від Spells of Love. Оскільки коронавірусна інфекція досі активно шириться світом, то на обличчя дружина принці Вільяма одягнула стильну захисну маску від Amaia. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.

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