Бруклін Бекхем та його чарівна обраниця Нікола Пельтц активно готуються до весілля. Наразі зіркова пара складає список гостей і лідерами в ньому є герцоги Сассекські. У ЗМІ дізнались, що син Вікторії та Девіда Бекхемів навіть готовий обрати дату, яка буде вільною у графіку принца Гаррі та Меган Маркл.

За словами інсайдерів The Sun, поки дату церемонії Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц не обрали. Однак зробить це пара якомога швидше, аби всі зіркові гості, зокрема, принц Гаррі та Меган Маркл могли її звільнити для відвідання весілля.

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"Весілля Брукліна стане одним із найпопулярніших весіль всіх часів завдяки зв'язкам його батьків. Принц Гаррі і Меган зараз у перших рядах списку запрошених гостей, адже Девід і Вікторія – їхні хороші друзі і знають, що їхня присутність зробить цей день ще більш особливим. У них дуже напружений графік, тому вони хочуть зробити запрошення якомога швидше", – розповів інсайдер.

Окрім цього, на весіллі Брукліна та Ніколи точно буде Елтон Джон, який є хрещеним батьком нареченого. Наразі у пресі не поширюють інформації щодо вибору місця весілля та інших деталей щодо свята. Водночас інсайдери заявляють: Вікторія Бекхем не обмежиться одним днем святкування і відзначить одруження старшого сина принаймні двічі. На це свято зіркові батьки готові віддати не один мільйон доларів, тлому очікується, що церемонія пройде з надмірною розкішшю.

Що відомо про заручини Брукліна Бекхема

Про заручини Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц стало відомо 11 липня. Пара опублікувала фото, де виднілась коштовна обручка на безіменному пальці дівчини. Згодом інформацію про майбутнє весілля підтвердили Вікторія та Девід Бекхем.

Обраницею Брукліна стала донька мільярдера Нельсона Пельтца. Тому у ЗМІ вже написали, що перед одруженням пара укладе шлюбний договір, адже багатій залишить у спадок Ніколі чималу суму, що зробить її життя безбідним.

Цікаво, що весільну сукню нареченій створить її зіркова свекруха Вікторія Бекхем. А в церемонії будуть залучені всі діти подружжя: 9-річна Гарпер буде головною подружкою нареченої, а 17-річний Ромео та 15-річний Круз – друзями нареченого.