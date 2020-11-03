Корисний сніданок: смачні та прості рецепти з авокадо
Ще відносно нещодавно "алігаторова груша", яка більш відома під назвою "авокадо", вважалася екзотикою. А вже сьогодні дієтологи радять цей плід включити до свого раціону. Як приготувати смачний сніданок з авокадо, який зарядить вас енергією на цілий день – читайте в нашому матеріалі.
Авокадо – джерело жирних кислот, які необхідні для здоров'я серця і судин, повідомляє 24 канал.
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Що потрібно знати про авокадо
Корисні властивості авокадо
- Плід містить багато вітамінів: холін, вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н і РР, а також необхідні організму макро- та мікроелементи: калій, кальцій, магній, мідь і марганець, залізо, фосфор і натрій.
- Авокадо є антиоксидантом, який захищає клітини від старіння, позитивно впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту, а також сприяє зниженню рівня холестерину в крові.
- Ще одна його особливість – авокадо корисний для гіпертоніків, адже нормалізує артеріальний тиск.
- Він сприяє загоєнню ран і відновленню після операцій з втратою крові.
- Вітамін В2, який є в авокадо, не дає розвиватися анемії, особливо у маленьких дітей.
Яка шкода від авокадо
- Якщо у вас є індивідуальна непереносимість, то не варто вживати цей плід. До речі, кількість людей, які мають алергію на авокадо, дуже низька.
- Не використовуйте кісточки та тверду шкірку плоду в їжу, адже вони містять шкідливий токсин. При великій концентрації він може нашкодити травній системі.
Сніданок з авокадо
Смузі з авокадо, огірка та банану
Смузі з авокадо / Фото hitoshia
Інгредієнти:
1 авокадо;
1 банан;
1 огірок;
лимонний сік – 60 мілілітрів;
мигдалеве молоко.
Рецепт приготування:
- Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м'якоть середніми шматочками.
- Банан та огірок також почистьте і наріжте.
- Складіть авокадо, банан і огірок в блендер. Додайте лимонний сік і мигдалеве молоко.
- Збийте до отримання однорідної маси.
Салат з авокадо і яйця
Салат з авокадо та яйця / Фото pinterest
Інгредієнти:
1 авокадо;
3 перепелиних яйця;
невеликий пучок зеленої цибулі;
цедра лимона.
Рецепт приготування:
- Вийміть чайною ложечкою м'якоть авокадо, щоб вийшли кульки.
- Зваріть перепелині яйця і розріжте їх навпіл.
- Наріжте зелену цибулю.
- Всі інгредієнти покладіть на тарілку, трохи посоліть і полийте соком лимона. Перед подачею прикрасьте салат цедрою лимона.
Сендвіч з авокадо
Сендвіч з авокадо / Фото pinterest
Інгредієнти:
1 чіабатта;
половина авокадо;
помідор – 1/3;
вершкове масло 25 грамів;
куряча шинка – 5 скибочок;
рукола – кілька гілочок;
1/2 чайної ложки лимонного соку.
Рецепт приготування:
- Чіабатта розріжте навпіл і намажте на неї масло.
- Авокадо почистіть і наріжте тонкими скибочками. Скропіть лимонним соком.
- Помідор наріжте кружальцями.
- На одній половинці чіабатта розкладіть руколу, скибочки курячої шинки, помідори і авокадо.
- Накрийте другою половинкою хліба і відразу ж подавайте.
Яєчня в авокадо
Смачний рецепт з авокадо / Фото ketopower
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Авокадо розріжте навпіл і витягніть ложкою трохи м'якоті з кожної половинки.
- Налийте яйце в половинки, додайте порізаний помідор та спеції. За бажанням можна додати й бекон.
- Прикрасьте зеленню.
- Готуйте в духовці протягом 20 хвилин.
- Не вживайте в їжу шкірку!
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