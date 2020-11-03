Ще відносно нещодавно "алігаторова груша", яка більш відома під назвою "авокадо", вважалася екзотикою. А вже сьогодні дієтологи радять цей плід включити до свого раціону. Як приготувати смачний сніданок з авокадо, який зарядить вас енергією на цілий день – читайте в нашому матеріалі.

Авокадо – джерело жирних кислот, які необхідні для здоров'я серця і судин, повідомляє 24 канал. До теми Популярний блакитний чай матча: чи насправді він корисний Що потрібно знати про авокадо Корисні властивості авокадо Плід містить багато вітамінів : холін, вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н і РР, а також необхідні організму макро- та мікроелементи: калій, кальцій, магній, мідь і марганець, залізо, фосфор і натрій.

: холін, вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н і РР, а також необхідні організму калій, кальцій, магній, мідь і марганець, залізо, фосфор і натрій. Авокадо є антиоксидантом , який захищає клітини від старіння, позитивно впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту, а також сприяє зниженню рівня холестерину в крові.

, який захищає клітини від старіння, позитивно впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту, а також сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Ще одна його особливість – авокадо корисний для гіпертоніків , адже нормалізує артеріальний тиск.

, адже нормалізує артеріальний тиск. Він сприяє загоєнню ран і відновленню після операцій з втратою крові.

з втратою крові. Вітамін В2, який є в авокадо, не дає розвиватися анемії, особливо у маленьких дітей. Яка шкода від авокадо Якщо у вас є індивідуальна непереносимість, то не варто вживати цей плід. До речі, кількість людей, які мають алергію на авокадо, дуже низька. Не використовуйте кісточки та тверду шкірку плоду в їжу, адже вони містять шкідливий токсин. При великій концентрації він може нашкодити травній системі. Сніданок з авокадо Смузі з авокадо, огірка та банану

Смузі з авокадо / Фото hitoshia Інгредієнти:

1 авокадо;

1 банан;

1 огірок;

лимонний сік – 60 мілілітрів;

мигдалеве молоко. Рецепт приготування: Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м'якоть середніми шматочками. Банан та огірок також почистьте і наріжте. Складіть авокадо, банан і огірок в блендер. Додайте лимонний сік і мигдалеве молоко. Збийте до отримання однорідної маси. Салат з авокадо і яйця

Салат з авокадо та яйця / Фото pinterest Інгредієнти:

1 авокадо;

3 перепелиних яйця;

невеликий пучок зеленої цибулі;

цедра лимона. Рецепт приготування: Вийміть чайною ложечкою м'якоть авокадо, щоб вийшли кульки. Зваріть перепелині яйця і розріжте їх навпіл. Наріжте зелену цибулю. Всі інгредієнти покладіть на тарілку, трохи посоліть і полийте соком лимона. Перед подачею прикрасьте салат цедрою лимона. Сендвіч з авокадо

Сендвіч з авокадо / Фото pinterest Інгредієнти:

1 чіабатта;

половина авокадо;

помідор – 1/3;

вершкове масло 25 грамів;

куряча шинка – 5 скибочок;

рукола – кілька гілочок;

1/2 чайної ложки лимонного соку. Рецепт приготування: Чіабатта розріжте навпіл і намажте на неї масло. Авокадо почистіть і наріжте тонкими скибочками. Скропіть лимонним соком. Помідор наріжте кружальцями. На одній половинці чіабатта розкладіть руколу, скибочки курячої шинки, помідори і авокадо. Накрийте другою половинкою хліба і відразу ж подавайте. Яєчня в авокадо

Смачний рецепт з авокадо / Фото ketopower Інгредієнти:

1 авокадо;

2 яйця;

помідор;

сіль і перець;

зелень. Спосіб приготування Розігрійте духовку до 200 градусів. Авокадо розріжте навпіл і витягніть ложкою трохи м'якоті з кожної половинки. Налийте яйце в половинки, додайте порізаний помідор та спеції. За бажанням можна додати й бекон. Прикрасьте зеленню. Готуйте в духовці протягом 20 хвилин. Не вживайте в їжу шкірку!