Що взяти з собою на пікнік: 12 необхідних речей для комфортного відпочинку

Коли, як не у літню пору вибиратись з близькими людьми на пікнік. Це чудова можливість провести час разом і насолодитись природою.

Пікнік складно уявити без їжі. Тут все залежить від ваших смакових уподобань. Втім, є речі, без яких вам не обійтись. 24 Канал підготував список предметів, які потрібні для вдалого відпочинку.

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Що треба взяти з собою на пікнік

Ось список речей, які можуть знадобитися вам на пікнік:

Килимок або покривало, щоб постелити на землі та комфортно сидіти.



Покривало / Фото Luxury Linens

Пляшка з водою – це обов'язково. Важливо підтримувати водний баланс.

– це обов'язково. Важливо підтримувати водний баланс. Який пікнік без їжі? Приготуйте щось смачне або візьміть продукти, які легко перенести. Наприклад, канапки, фрукти, овочі, закуски, сир, кекси.



Закуски / Фото з ютубу

Якщо ви плануєте готувати їжу на природі, прихопіть із собою гриль. На ньому можна смажити м'ясо, рибу, овочі, морепродукти.



Гриль / Фото Foxtrot

Термосумка – корисна річ на пікніку, бо вона зберігає потрібний температурний режим та свіжість продуктів.



Термосумка / Фото Golden Catch

Посуд і столові набори . Візьміть достатньо приладдя для всіх, хто буде присутній на пікніку: тарілки, стакани, келихи, ножі, вилки, ложки та штопор.

. Візьміть достатньо приладдя для всіх, хто буде присутній на пікніку: тарілки, стакани, келихи, ножі, вилки, ложки та штопор. Скатертини та серветки. Можна прикрасити своє місце для їжі гарними скатертинами. А серветки – це необхідність, без якої не обходиться жоден відпочинок.



Скатертина / Фото Limaso

Кошик або сумка знадобиться, щоб зручно переносити всі потрібні предмети.

знадобиться, щоб зручно переносити всі потрібні предмети. Якщо ви плануєте активний відпочинок, не забудьте взяти з собою те, що до душі. Може бути волейбольний м'яч, бадмінтон, карти або якісь настільні ігри.



Бадмінтон / Фото Nure.info