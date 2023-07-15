Пікнік складно уявити без їжі. Тут все залежить від ваших смакових уподобань. Втім, є речі, без яких вам не обійтись. 24 Канал підготував список предметів, які потрібні для вдалого відпочинку.
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Що треба взяти з собою на пікнік
Ось список речей, які можуть знадобитися вам на пікнік:
- Килимок або покривало, щоб постелити на землі та комфортно сидіти.
Покривало / Фото Luxury Linens
- Пляшка з водою – це обов'язково. Важливо підтримувати водний баланс.
- Який пікнік без їжі? Приготуйте щось смачне або візьміть продукти, які легко перенести. Наприклад, канапки, фрукти, овочі, закуски, сир, кекси.
Закуски / Фото з ютубу
- Якщо ви плануєте готувати їжу на природі, прихопіть із собою гриль. На ньому можна смажити м'ясо, рибу, овочі, морепродукти.
Гриль / Фото Foxtrot
- Термосумка – корисна річ на пікніку, бо вона зберігає потрібний температурний режим та свіжість продуктів.
Термосумка / Фото Golden Catch
- Посуд і столові набори. Візьміть достатньо приладдя для всіх, хто буде присутній на пікніку: тарілки, стакани, келихи, ножі, вилки, ложки та штопор.
- Скатертини та серветки. Можна прикрасити своє місце для їжі гарними скатертинами. А серветки – це необхідність, без якої не обходиться жоден відпочинок.
Скатертина / Фото Limaso
- Кошик або сумка знадобиться, щоб зручно переносити всі потрібні предмети.
- Якщо ви плануєте активний відпочинок, не забудьте взяти з собою те, що до душі. Може бути волейбольний м'яч, бадмінтон, карти або якісь настільні ігри.
Бадмінтон / Фото Nure.info
- Аерозольні спреї проти комарів – корисна річ на природі, адже вони часто атакують саме на природі.
- На всяк випадок візьміть із собою аптечку та покладіть бинт, пластирі, перекис, зеленку чи йод, засоби від алергії, шлункових розладів та головного болю.