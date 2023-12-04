Святий заснував монастирський Єрусалимський статут, створив декілька монастирів та лавр, а також допомагав людям. Більше про життя святого та сьогоднішнє свято, читайте на сайті 24 Каналу.

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Сава Освячений народився у 439 році у Каппадокії. Виріс у християнській сім'ї. Тому у 8 років переїхав жити до монастиря святої Флавіани. У 17 років хлопець постригся у ченці. Згодом Сава покинув монастир та вирішив подорожувати. Одного разу, він вирішив пожити наодинці в печері. Але люди знали про його дар зцілювати людей, тому стали приходити в гості. Згодом розпочалося будівництво лаври, яку назвали на честь преподобного Сави Освяченого.

Традиції цього дня

Раніше в День Сави дівчата прокидалися ще до сходу сонця та сіяли борошно через зворотний бік сита. Вони брали з собою бабусю, маму чи тітку. Літні жінки повинні були поділитися з дівчатами своїм досвідом та розказати, як знайти хорошого чоловіка, мати щасливий шлюб та виховати порядних дітей. Наші предки вірили, що всі побажання, які старше покоління передає молодшому, обов'язково збудуться. Після цього дівчата пекли пироги з просіяного борошна, а декілька шматочків роздавали сусідам.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено працювати, інакше можна образити святого Саву.

Не можна ходити в гості та не покидати будинок без потреби.

Не варто сваритися та лаятися.

Вагітним не можна мити голову, інакше у дитини буде погана пам'ять.

Народні прикмети