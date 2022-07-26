Довго перебуваючи під прямими сонячними променями, ви ризикуєте заробити собі опік шкіри. Залежно від тривалості перебування під палючим сонцем ваша шкіра може засмагнути, почервоніти та згоріти.

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Щоб швидко забрати наслідки сонячних ванн та не відчувати пекучого болю, можна використовувати як спеціальні засоби, так і народні методи.

Попередьте погане самопочуття

Щоб уникнути неприємних наслідків опіків – головний біль, підвищення температури та запалення – варто оперативно прийняти відповідні заходи.

Щоб вам не було так погано, коли сонце все ж обпекло вас, можна приймати:

Парацетамол;

Аспірин;

Ібупрофен.

Ці ліки допоможуть вам впоратися з перегрівом та позбавлять болю.

Після обгоряння варто сходити в холодний душ та зробити холодний компрес.

Заспокоювальні засоби від опіків

Від сонячних опіків чудово справляється Пантенол – власне, цей засіб спеціалізується на некритичних опіках. Тож мати його у своїй аптечці варто завжди – незалежно від погоди та сезону.

Якщо ви все ж згоріли на сонці та не маєте під рукою Пантенолу, можна скористатися народними методами, які довели свою ефективність.

Щоб позбутися болю та заспокоїти шкіру підійдуть сметана та кефір. Їх просто треба намазати на місце опіку та залишити на деякий час.

Річ у тім, що цих продуктах міститься молочна кислота, яка допомагає ліквідувати з тіла відмерлі клітини шкіри та заспокоює подразнення.

Також від опіків можна застосувати сік алое. Цей засіб може полегшити біль та допомогти шкірі нормально відновитися.

Чого не можна робити при опіках

У жодному разі не варто мазати місце опіку маслом чи олією – структура жирних продуктів закриває пори та не дає шкірі дихати, через що можуть статися ускладнення, а опік не проходитиме довше. Те саме стосується і звичайних опіків – олії та жири не підходять для зцілення опіків.

Також не можна продовжувати сидіти на сонці – це лиш погіршить стан шкіри та збільшить ризик утворення раку шкіри. Якщо ваша шкіра почервоніла, а ви відчуваєте, що тіло горить на сонці, треба терміново ховатися в тінь.