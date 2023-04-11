Липова кора, дьоготь та олія: як врятувати дерево, яке поїли гризуни

Насадження різноманітних фруктів і овочів часто стають здобиччю для шкідників. Їм важко прогодувати себе в лісі чи в полі, тому вони біжать до різних культур. Тож садівники часто бідкаються, коли бачать, як їхні насадження знищують гризуни.

Пошкодження різноманітних культур гризунами – це нерідкість. Вони харчуються корою плодових дерев. Як убезпечити себе від неприємного явища та що робити, якщо дерева вже пошкодили, розкаже 24 Канал.

Це цікаво Зацвіте великими квітами: дієві методи, як посадити орхідею вдома

Як захистити дерева від шкідників

Найкращим методом боротьби зі шкідниками буде профілактика. Ось кілька порад догляду за деревами, щоб гризуни навіть до них не наближалися.

Потрібно регулярно здійснювати обприскування дерев різними захисними засобами. Хімічні засоби будуть відлякувати гризунів.

Добре оглядаємо дерева під час вегетаційного періоду. Позбуваємось всохлих гілок, листя, плодів. У цей час особливо активні шкідники, які ласують яблунями й сливами.

Обов'язково треба збирати у своєму саду опале листя і плоди. Дуже часто шкідники ховаються саме в цьому місці.

Кожної весни варто проріджувати крону і видаляти хворі гілки. Це буде гарним профілактичним заходом.

Використовувати тільки здорові саджанці.

Як врятувати пошкоджене дерево

Пошкоджені дерева можна і треба рятувати. Зокрема, якщо пошкодження не є великими, треба змастити рани садовим варом.

Добре допомагає у такій справі відвар липової кори. Для цього треба залити 200 грамів кори 1 літром води й кип'ятити 40 хвилин. Рясно промиваємо рану, обгортаємо цупким папером і зав'язуємо шпагатом. Можна знімати аж тоді, коли рани затягнуться.



Як доглядати за пошкодженим деревом / Фото Pexels

Якщо попередній спосіб не дав бажаного результату, треба взяти олію, загріти її, щоб закипіла, охолодити, внести дьоготь і перемішати. Таким розчином треба змащувати рани тричі на день.

Якщо гризуни сильно пошкодили дерева, можна взяти кілька стеблин, зрізаних з верхньої частини кори (вона має бути здоровою) і вставити за кору таким чином, щоб один кінець держака розміщувався вище за рану, а другий – нижче. Їх треба закріпити, змастити садовим варом і закрити мішком.

Якщо дерево дуже пошкоджене, тоді треба спробувати інший метод. Пиляємо стовбур на 1–2 сантиметри вище найнижчої бруньки. Також змащуємо садовим варом місце зрізу. Навесні повинен з'явитись новий пагін. Садівники радять використовувати цей спосіб для дерев, які старші, ніж 5 років.