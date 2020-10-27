Що приготувати вегетаріанцям на обід: смачні рецепти від Євгена Клопотенка
Деякі люди досі сумніваються, що вегетаріанська їжа не може бути ситною, мовляв, без м’яса не наїсися. Втім раціон без м’яса може бути смачними у нескладному приготуванні. Який поживний обід приготувати людям, які відмовилися від м’яса, риби, яєць та молочних продуктів – читайте далі.
Редакція LifeStyle 24 підібрала рецепти для вегетаріанців, щоб допомогти їм урізноманітнити щоденний раціон і наповнити його поживними стравами. Найкращі страви ми обрали за рецептом кулінарного експерта Євгена Клопотенка, який любить експериментувати та готувати надзвичайно смачні страви.
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Спагеті Араб’ята
Рецепт приготування спагеті
Інгредієнти:
- 125 г спагеті
- 1 перець чилі
- 2 зубчики часнику
- 25 г вершкового масла
- 2-3 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. каперсів
- 50-70 г сиру
- за смаком сіль та перець
Спагеті Араб'ята від Євгена Клопотенка
Рецепт приготування спагеті Араб’ята
- Спагеті відваріть у підсоленій воді по інструкції на упакуванні, в середньому це приблизно 7 хвилин. На літр води додайте 10 г солі і 1-2 ст. л. оливкової олії.
- Перець чилі дуже дрібно поріжте ножем. Роздавіть пласкою стороною леза ножа 2 зубчики часнику. На суміші вершкового масла і 1-2 ст. л. оливкової олії підсмажте часник і перець чилі протягом 1 хвилини.
- Натріть 50-70 г сиру на дрібній тертці.
- Перекладіть готові спагеті на пательню. Ретельно перемішайте з часником і чилі.
- Додайте на пательню 1-2 ст. л. води, в якій варилися спагеті.
- Додайте до спагеті натертий сир. Знову перемішайте, щоб сир розплавився. Подавайте страву відразу ж ще гарячою, щоб сир тягнувся. При подачі за бажанням додайте 1 ст. л. каперсів.
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Вінігрет з авокадо
Рецепт приготування вінігрету
Інгредієнти:
- 1 буряк
- 1 морква
- 100 г ядер лісових горіхів (або будь-яких інших)
- 1 авокадо
- 2-3 ст. л. соняшникової олії
- 1-2 ст. л. бальзамічного оцту
- 1 ч. л. гірчиці (французька у зернах)
- за смаком сіль та перець
Рецепт вінігрету з авокадо від Євгена Клопотенка
Рецепт приготування вінігрету з авокадо
- Буряк і моркву вимийте і обсушіть паперовим рушником. Оберніть фольгою і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 1-1,5 години в залежності від розміру овочів. Морква готується швидше, тому її можна дістати раніше.
- Дайте буряку та моркві повністю охолонути і після цього очистіть. Наріжте середнім кубиком.
- Авокадо розріжте навпіл, вийміть кісточку і ложкою виберіть м'якоть. Наріжте такими кубиками, як моркву та буряк. Додайте до овочів 100 грамів лісових або будь-яких інших горіхів.
- Додайте 1-2 ст. л. бальзамічного оцту, 1 ч. л. гірчиці, 2-3 ст. л. соняшникової олії. Доведіть до смаку сіллю і перцем.
Ризото з білими грибами
Рецепт приготування ризото з білими грибами
Інгредієнти:
- 1 склянка рису (арборіо)
- 150 г білих грибів
- 100 мл білого сухого вина
- 100 г кореню селери
- 1 цибуля
- 1 морква
- 1 зубчик часнику
- 2 горошини перцю
- 5 томатів коктейльних
- 25 г вершкового масла
- 25 г пармезану
- 2 гілочки базиліку
- за смаком сіль
Рецепри приготування ризото з грибами від Євгена Клопотенка
Рецепт приготування ризото з білими грибами
- Ризото приготуйте на овочевому бульйоні. Половину цибулі, половину моркви, зубчик часнику і корінь селери (100 г) залийте 1 літром води. Додайте 2 горошини запашного перцю і сіль, варіть 15 хвилин. Таким часом наріжте другу половину цибулини і моркви дрібним кубиком. Білі гриби наріжте більшими шматками.
- Припустіть цибулю і моркву на пательні з вершковим маслом доки цибуля не стане прозорою.
- Додайте білі гриби і випаріть рідину, що виділилася.
- Додайте рис арборіо (1 склянка) – це найкращий сорт рису, який можна знайти на прилавках наших супермаркетів. Обсмажте рис протягом 1 хвилини при постійному помішуванні, щоб він не пригорів.
- Додайте біле сухе вино і тушкуйте 2 хвилини, щоб алкоголь випарувався.
- Тепер почніть додавати теплий бульйон по одному ополонику і випарюйте, продовжуйте процедуру протягом 15-20 хвилин, поки ризото не звариться. Спробуйте рис, він повинен залишатися ще твердим всередині і м'яким зовні. Тоді це буде ризото правильної консистенції і структури. В кінці приготування можете додати четвертинки коктейльних томатів за бажанням. Подавайте ризото гарячим, посипавши зверху пармезаном і прикрасивши листочками базиліку.