Деякі люди досі сумніваються, що вегетаріанська їжа не може бути ситною, мовляв, без м’яса не наїсися. Втім раціон без м’яса може бути смачними у нескладному приготуванні. Який поживний обід приготувати людям, які відмовилися від м’яса, риби, яєць та молочних продуктів – читайте далі.

Редакція LifeStyle 24 підібрала рецепти для вегетаріанців, щоб допомогти їм урізноманітнити щоденний раціон і наповнити його поживними стравами. Найкращі страви ми обрали за рецептом кулінарного експерта Євгена Клопотенка, який любить експериментувати та готувати надзвичайно смачні страви. Рецепти пасти Всесвітній день макаронів: 3 смачні рецепти пасти, які можна приготувати на вечерю Спагеті Араб’ята

Рецепт приготування спагеті Інгредієнти: 125 г спагеті

1 перець чилі

2 зубчики часнику

25 г вершкового масла

2-3 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. каперсів

50-70 г сиру

за смаком сіль та перець

Спагеті Араб'ята від Євгена Клопотенка Рецепт приготування спагеті Араб’ята Спагеті відваріть у підсоленій воді по інструкції на упакуванні, в середньому це приблизно 7 хвилин. На літр води додайте 10 г солі і 1-2 ст. л. оливкової олії. Перець чилі дуже дрібно поріжте ножем. Роздавіть пласкою стороною леза ножа 2 зубчики часнику. На суміші вершкового масла і 1-2 ст. л. оливкової олії підсмажте часник і перець чилі протягом 1 хвилини. Натріть 50-70 г сиру на дрібній тертці. Перекладіть готові спагеті на пательню. Ретельно перемішайте з часником і чилі. Додайте на пательню 1-2 ст. л. води, в якій варилися спагеті. Додайте до спагеті натертий сир. Знову перемішайте, щоб сир розплавився. Подавайте страву відразу ж ще гарячою, щоб сир тягнувся. При подачі за бажанням додайте 1 ст. л. каперсів. Смачні рецепти Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв Вінігрет з авокадо

Рецепт приготування вінігрету Інгредієнти: 1 буряк

1 м орква

орква 100 г ядер лісових горіхів (або будь-яких інших)

ядер лісових горіхів (або будь-яких інших) 1 авокадо

авокадо 2-3 ст. л. соняшникової олії

соняшникової олії 1-2 ст. л. бальзамічного оцту

бальзамічного оцту 1 ч. л. гірчиці (французька у зернах)

гірчиці (французька у зернах) за смаком сіль та перець

Рецепт вінігрету з авокадо від Євгена Клопотенка Рецепт приготування вінігрету з авокадо Буряк і моркву вимийте і обсушіть паперовим рушником. Оберніть фольгою і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 1-1,5 години в залежності від розміру овочів. Морква готується швидше, тому її можна дістати раніше. Дайте буряку та моркві повністю охолонути і після цього очистіть. Наріжте середнім кубиком. Авокадо розріжте навпіл, вийміть кісточку і ложкою виберіть м'якоть. Наріжте такими кубиками, як моркву та буряк. Додайте до овочів 100 грамів лісових або будь-яких інших горіхів. Додайте 1-2 ст. л. бальзамічного оцту, 1 ч. л. гірчиці, 2-3 ст. л. соняшникової олії. Доведіть до смаку сіллю і перцем. Ризото з білими грибами

Рецепт приготування ризото з білими грибами Інгредієнти: 1 склянка рису (арборіо)

рису (арборіо) 150 г білих грибів

білих грибів 100 мл білого сухого вина

білого сухого вина 100 г кореню селери

кореню селери 1 цибуля

цибуля 1 морква

морква 1 зубчик часнику

часнику 2 горошини перцю

перцю 5 томатів коктейльних

томатів коктейльних 25 г вершкового масла

25 г пармезану

пармезану 2 гілочки базиліку

базиліку за смаком сіль

Рецепри приготування ризото з грибами від Євгена Клопотенка Рецепт приготування ризото з білими грибами Ризото приготуйте на овочевому бульйоні. Половину цибулі, половину моркви, зубчик часнику і корінь селери (100 г) залийте 1 літром води. Додайте 2 горошини запашного перцю і сіль, варіть 15 хвилин. Таким часом наріжте другу половину цибулини і моркви дрібним кубиком. Білі гриби наріжте більшими шматками. Припустіть цибулю і моркву на пательні з вершковим маслом доки цибуля не стане прозорою. Додайте білі гриби і випаріть рідину, що виділилася. Додайте рис арборіо (1 склянка) – це найкращий сорт рису, який можна знайти на прилавках наших супермаркетів. Обсмажте рис протягом 1 хвилини при постійному помішуванні, щоб він не пригорів. Додайте біле сухе вино і тушкуйте 2 хвилини, щоб алкоголь випарувався. Тепер почніть додавати теплий бульйон по одному ополонику і випарюйте, продовжуйте процедуру протягом 15-20 хвилин, поки ризото не звариться. Спробуйте рис, він повинен залишатися ще твердим всередині і м'яким зовні. Тоді це буде ризото правильної консистенції і структури. В кінці приготування можете додати четвертинки коктейльних томатів за бажанням. Подавайте ризото гарячим, посипавши зверху пармезаном і прикрасивши листочками базиліку.