Люди часто витрачають багато часу й ресурсів, аби виглядати красиво й доглянуто. Проте, необхідно пам'ятати, що найкрасивішими, перш за все, є чиста душа, світлий розум й добре серце. Нехай ваша врода квітне зсередини й дарує втіху вам та вашому оточенню!

Також читайте Вересень-2021: скільки вихідних українці отримають у першому місяці осені

До слова, ініціативу святкування дня краси висунули члени Міжнародного комітету естетики і косметології CIDESCO, який є найбільш авторитетною організацією у світі косметології.

Чудові картинки-привітання з Міжнародним днем краси-2021



З Днем краси-2021: картинки-привітання



Міжнародний день краси 2021: привітання і картинки



Міжнародний день краси святкують 9 вересня



Привітання з Міжнародним днем краси 2021



Привітання з Міжнародним днем краси 2021



Міжнародний день краси 2021: листівки та привітання