Люди часто витрачають багато часу й ресурсів, аби виглядати красиво й доглянуто. Проте, необхідно пам'ятати, що найкрасивішими, перш за все, є чиста душа, світлий розум й добре серце. Нехай ваша врода квітне зсередини й дарує втіху вам та вашому оточенню!
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До слова, ініціативу святкування дня краси висунули члени Міжнародного комітету естетики і косметології CIDESCO, який є найбільш авторитетною організацією у світі косметології.
Чудові картинки-привітання з Міжнародним днем краси-2021
З Днем краси-2021: картинки-привітання
Міжнародний день краси 2021: привітання і картинки
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Привітання з Міжнародним днем краси 2021
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