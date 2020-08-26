Герцогиня Сассекська вперше за довгий час дала відверте інтерв'ю. Розмовляла вона з відомою американською журналісткою та феміністкою Глорією Стейн у дворі їхнього нового маєтку в Санта-Барбарі, США. Меган Маркл у відеоролику виглядала дуже веселою та щасливою.

39-річна Меган Маркл продовжує активно виступати за важливість голосування на майбутніх президентських виборах в США, тому у новому інтерв'ю жінка вирішила поспілкуватись з 86-річною журналісткою саме на цю тему. У новому відео, опублікованому на фан-сторінках Меган Маркл в інстаграмі, а також на сторінці жіночої організації MAKERS Women. Повний текст інтерв'ю повинен з'явитись в мережі вже сьогодні.

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У новому чорно-білому відео можна побачити нове життя Меган та принца Гаррі у США після їхнього переїзду з Великої Британії. Зйомка відбувалась у задньому дворі їхнього будинку, який вони недавно придбали після фінансових проблем.

Для інтерв'ю Меган зручно умостилась в дерев'яному кріслі, а біля її ніг лежали собаки подружжя Гай і Пула. Герцогиня Сассекська була одягнена у білій футболці та широких білих штанах з чорною полоскою, а її голову прикрашав капелюх. Жінка виглядала дуже розслабленою та щасливою, що важко було не помітити на відеокадрах.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Позаду головної героїні фанати змогли побачити частину їхнього нового будинку, який виглядає дуже затишним та красивим. Поруч з будинком можна розгледіти невеличке ранчо, на якому, ймовірно, подружжя тримає тварин.