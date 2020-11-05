Голлівуд приголомшив кіноманів новим проєктом: про останні місяці життя Анни Болейн знімуть мінісеріал. В королеву перевтілиться темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт, що неабияк обурило мережу.

Що відомо про серіал про Анну Болейн

Анна Болейн – одна з англійських королев, яка мала трагічну долю. Її Величність виховувала з Генріхом VIII Тюдором спільну доньку Єлизавету І. Однак ідилія тривала не довго: всього за 3 роки шлюбу король звинуватив свою кохану у зраді та завдяки суду приговорив її до страти. Саме цей етап життя Анни Болейн хочуть показати у мінісеріалі, передає 24 канал.

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Наразі назва проєкту не відома. Водночас автори серіалу оголосили ім'я головної актриси. Роль королеви зіграє темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт.

Реакція мережі

У твіттері хейтери засипали критикою таке рішення авторів серіалу. За їхніми словами, неправильно показувати англійську королеву в такому образі. Люди вимагають від творців мінісеріалу змінити рішення та підібрати іншу актрису на цю роль.

Чому? Анна Болейн однозначно була білою. Як реагуватиме світ, якщо білий чоловік зіграє Мартіна Лютера Кінга? Це повний нонсенс, – заявив один з хейтерів.

"Queen & Slim" star Jodie Turner-Smith will star as the Tudor-era queen, Anne Boleyn, in a three-part psychological drama for ViacomCBS-backed U.K. broadcaster Channel 5. https://t.co/eJjSjdh8gU — Variety (@Variety) October 30, 2020

"Анна Болейн була білошкірою. Смішно показувати її інакшою, так само, як це було б дивно побачити Вінні Манделу білошкірою", "Чи буде по-расистському вказувати на те, що Анна Болейн була білою?", "Це жалюгідно! А як же історія?" – написали люди у мережі.

Не можу дочекатися, коли Мел Гібсон зіграє Манделу, він ідеально підходить для цієї ролі, – поглузував хейтер.

Can't wait for Mel Gibson to play Mandela , will be perfect for the part !! #boleyn #AnneBoleyn #blackwashing pic.twitter.com/HlP8u1XyLb — Generation Europa (@Gen_Europa) October 30, 2020

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Водночас було й багато тих, хто став на захист авторів проєкту. Вони наголосили, що достеменно невідомо, якою була Анна Болейн, тому можна уявити, що вона мала темний колір шкіри.

"Не можу дочекатися, коли побачу Джоді Тернер-Сміт в ролі Анни Болейн – вона буде приголомшливою. Тим часом я просто дивлюся, як всі расисти "показують свої найгірші сторони", – наголосила користувачка мережі.