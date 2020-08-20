Стрімінгова платформа Netflix оголосила дату прем'єри 4 сезону серіалу "Корона". Драма про королівську родину Британії з'явиться на екранах 15 листопада. У мережі оприлюднили 30-секундний тизер нового сезону, у якому з'явилась Олівія Колман, яка грає королеву Єлизавету II.

Кілька годин тому на офіційному ютуб-каналі компанії Netflix опублікували тизер 4 сезону успішного драматичного телесеріалу "Корона". Прем'єра відбудеться вже 15 листопада.

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У 30-секундному тизері постала королева Єлизавета ІІ. Її Величність у серіалі грає 46-річна британська акторка Олівія Колман. У кадрі вона з'явилась з промовистою фразою: "Чомусь такому важливому, як монархія, просто не можна дозволити провалитися".

У відео також з'явилась американська акторка Джилліан Андерсон, яка втілює колишню прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Зі спини в тизері постала 24-річна Емма Коррін, яка грає принцесу Діану. Вона зображена у весільній сукні в день одруження з принцом Чарльзом.

Серіал "Корона" – тизер 4 сезону: дивіться відео онлайн

Зйомки 4 сезону серіалу "Корона" завершилися в березні. Він охопить прихід Маргарет Тетчер на посаду прем'єр-міністра та складні стосунки між принцом Чарльзом та Діаною. На прем'єру 5 сезону серіалу очікують 2022 року, адже знімальна група робить перерву наступного року й призупиняє виробництво. 6 сезон серіалу стане заключним.