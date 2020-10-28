Український музикант Сергій Бабкін поділився з шанувальниками новиною про створення нової композиції. Він записав англомовну пісню разом зі своєю 10-річною донькою.

Відомий український співак та учасник гурту "5'nizza" Сергій Бабкін щоразу дивує новими музичними новинками. Після того, як музикант зняв у своєму кліпі "Бомба-ракета" дружину Сніжану, тепер він дивуватиме композицією, що була записана в дуеті з донькою. Про це музикант повідомив у своєму інстаграм-профілі.

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Так, артист записав пісню разом з своєю 10-річною донькою Веселиною. Сергій Бабкін поділився кадром зі студії звукозапису. На ньому Веселина позує в навушниках перед мікрофоном. Наразі невідомо, коли вийде спільна пісня.

У підписі до світлини музикант зізнався, що записати композицію з донькою – було його мрією, яка нарешті здійснилась. Окрім того, саме в доньки Веселини з'явилась ідея про першу англомовну пісню в музичній кар'єрі співака. Сергій Бабкін зазначив, що авторами слів стали вони обоє.

Вчора нарешті збулася моя мрія! Точніше сказати – наша мрія з Веселиною. Ми записали спільну пісню! Автори – ми обоє. Донечка давно хотіла, щоб у тата з'явилася пісня англійською мовою. Зізнатися чесно, мені теж цього хотілося. І ось це сталося. Ура!

– написав музикант.

Сергій Бабкін додав, що той вечір, коли вони записували пісню, став для нього надзвичайним досвідом. Музикант висловив сподівання на те, що піснею він зможе започаткувати творчий шлях Веселини, а за його словами, цього Сергію дуже хотілося б.

Нагадаємо, що Сергій та Сніжана Бабкіни виховують трьох дітей: дочку Веселину, синів Артура та Єлисея. Зірки часто діляться зворушливими сімейними світлинами. Одну з нещодавніх можна переглянути в цьому матеріалі.